تركيا.. ارتفاع إنتاج السيارات 20% في النصف الأول من 2023

ارتفع إنتاج السيارات التركية 20% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت رابطة مصنعي السيارات التركية إن الإنتاج بلغ 616 ألف سيارة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي.

وبلغت قيمة صادرات السيارات نحو 15 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وكانت قيمة صادرات تركيا من السيارات بلغت 31 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغت نسبة مساهمتها 12% من إجمالي صادرات البلاد التي بلغت 254 مليار دولار.

يذكر أن تركيا أطلقت في أبريل/نيسان الماضي أول سيارة كهربائية تم إنتاجها في البلاد، وجاءت بناء على مبادرة قادها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتطمح الشركة المصنعة للمنافسة في الأسواق الدولية.