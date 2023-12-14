الطاقة الدولية وأوبك تتوقعان نمو الطلب على النفط في 2024

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، على الرغم من تباطؤ اقتصادي متوقع، مشيرة إلى تحسن التوقعات للولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط. وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وبين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها في تقرير شهري -صدر اليوم الخميس- إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.

وأشارت إلى أن التعديل يعكس توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

نمو الطلب العالمي

من جهتها توقعت أوبك، نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، إلى 104.4 ملايين برميل يوميا في 2024.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المنظمة اليوم، أشارت فيه أن الطلب على النفط الخام في 2023 سيبلغ 102.2 مليون برميل يوميا، بنمو 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2022.

وأرجعت المنظمة توقعات نمو الطلب العالمي على النفط الخام في 2024، إلى تقديرات نمو الناتج الإجمالي العالمي، بوتيرة أسرع من العام الجاري، وسط نمو أكبر من المتوقع في الاقتصاد الصيني.

والصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا، وهي ثاني أكبر مستهلك له، بعد الولايات المتحدة، بمتوسط 14.5 مليون برميل يوميا.

وتطرقت المنظمة إلى سبب تراجع أسعار النفط الخام لمتوسط 75 دولارا بالنسبة لنفط برنت، قائلة إن ذلك يعود إلى المبالغة العالمية حيال تقديرات المستهلكين للطلب في 2024.

وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، حتى بعد أن أعلن تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء خارجها من بينهم روسيا، في 30 نوفمبر/ شرين الثاني عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج للربع الأول من عام 2024.

وفي تعاملات اليوم زاد سعر الخام بما يزيد عن دولار واحد بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية ليتداول فوق 75 دولارا.