الصين تزيح اليابان وتعتلي عرش مُصدّري السيارات بالعالم

قال وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات الفرعي التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إن الصين ستصبح بالتأكيد أكبر مُصدّر للسيارات في العالم خلال العام الجاري، حيث بلغت صادراتها من السيارات في الأشهر العشرة الأولى 3.9 ملايين وحدة.

وأضاف وانغ -خلال تصريحات في معرض قوانغتشو الدولي الـ21 للسيارات الذي افتُتح أمس الجمعة- أن صناعة السيارات في الصين خطت خطوة قوية في الأسواق العالمية، على الرغم من البيئة الدولية المعقدة والخطيرة، بحسب ما أوردت وكالة شينخوا الصينية.

وصدّرت الصين خلال الربع الأول من العام الجاري 1.07 مليون مركبة، متجاوزة اليابان لأول مرة لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجل حجم الصادرات زيادة بنسبة 59.7% على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 ملايين وحدة.

كما ارتفع متوسط سعر تصدير كل مركبة إلى 137 ألف يوان (حوالي 19100 دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، مقابل 85 ألف يوان في عام 2014.

مساحة جديدة للنمو

وقال وانغ "عام 2001، كانت قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية 1.56 مليار دولار فقط، بحصة عالمية بلغت 0.65% فقط. وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، اقترب هذا الرقم من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي".

وأضاف وانغ أن سوق السيارات في الصين ستحتضن مساحة جديدة للنمو، تماشيا مع تطبيق سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك، والانتعاش التدريجي لثقة المستهلكين.

وفي السياق تهدف الصين -التي تسعى إلى تقليل انبعاثاتها الملوثة واعتمادها على النفط المستورد- إلى بيع نحو 20% من السيارات الكهربائية أو الهجينة في العالم عام 2025، وتتطلع إلى حضور قوي في أوروبا لتزاحم الشركات الأوروبية الكبرى.