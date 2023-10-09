الشيكل في أدنى مستوياته منذ 2016.. و"بنك إسرائيل" يبيع 30 مليار دولار

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات الصباحية الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ العام 2016، متأثرا بعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر السبت.

وأعلن "بنك إسرائيل" في بيان بيع ما يصل لـ 30 مليار دولار للأسواق، للحفاظ على سعر صرف الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب.

ويأتي تراجع الشيكل، بعد يوم من هبوط بورصة تل أبيب بنسبة 8.04% في أولى جلسات الأسبوع في إسرائيل أمس الأحد، وسط تأثر قطاعات التأمين والاستثمار والإنشاءات والبنوك.

وبلغ سعر صرف الشيكل في التعاملات الصباحية 3.93 شيكل لكل دولار واحد، بينما كان قد كسر مستوى 3.95 شيكل في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وبذلك، يواجه الشيكل ضربة إضافية هذا العام، بعد أن تعرض في وقت سابق لموجة هبوط تسببت بها خطة إصلاح القضاء والمصادقة عليها من جانب الكنيست.

كان تقرير سابق صدر في يونيو/حزيران الماضي لبنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، قال فيه إن القيمة العادلة لسعر صرف الدولار هي 3.3 شيكلات، بينما كانت قيمته الفعلية في ذلك الوقت 3.78 شيكلات.

والأحد، قال موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، إن "الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس، مصحوبا بالخلاف الاجتماعي والسياسي في إسرائيل (خطة إصلاح القضاء)، سيؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة الشيكل".

وإلى جانب الكلفة المرتفعة للحرب، فإن وزارة المالية وبنك إسرائيل سيكونان بمواجهة ضعف الشيكل، ومحاولة الحفاظ على سعر منطقي ضمن نطاق 3.8 شيكلات للدولار.