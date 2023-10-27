إنفوغراف.. خسائر تُمنى بها إسرائيل جراء عدوانها على غزة

بحسب كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار الإسرائيلية "ميتاف" أليكس زبينسكي ستصل أضرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى أكثر من 70 مليار شيكل (18 مليار دولار)، وهو ما يشكل حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي.

وتتوزع الخسائر والأضرار إلى 4 مجالات هي: التكلفة المباشرة للقتال، ودفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والمساعدات المالية للعائلات والمصالح التجارية، وفقدان إيرادات الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي.

في هذا "الإنفوغراف" نستعرض أبرز الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الإسرائيلي جراء استمرار العدوان على قطاع غزة.