أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة اليوم الثلاثاء أن الصين ستبدأ تسديد ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل واليوان بدلا من الدولار، فيما تسعى موسكو إلى تعزيز علاقاتها مع بكين ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وجاء في بيان "غازبروم" أنه "تم القيام بنقلة لإتمام الدفوعات لقاء إمدادات الغاز الروسية إلى الصين بالعملتين الوطنيتين للبلدين الروبل واليوان".

وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم إن السماح بالدفع بالروبل واليوان يحقق فائدة متبادلة لكل من غازبروم وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به

للشركات الأخرى.

يأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة الروسية مقترحا يقول إن موسكو قد تشتري ما قيمته 3 إلى 4 مليارات دولار من اليوان الصيني شهريا حتى نهاية العام للمساعدة في وقف صعود الروبل.

ومع حصولها على إيرادات نفطية وفيرة تدرس روسيا سبلا لسد نقص في الاحتياطيات في ظل إعادة تفعيل قاعدة للميزانية بدون شراء عملات الدول "غير الصديقة" التي جمدت حوالي نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بعد أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا.

وشراء العملات بموجب قاعدة الميزانية -التي تحول فائض إيرادات النفط إلى صندوق للثروة- جرى تعليقه في أوائل 2022، ويحتاج قرار إعادة تفعيل قاعدة الميزانية إلى موافقة الرئيس فلاديمير بوتين.

وعقد مسؤولون كبار من الحكومة والبنك المركزي وبنوك تجارية رئيسية اجتماعا ترأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في موسكو في 30 أغسطس/آب الماضي، لمناقشة تطوير النظام المالي الروسي، لكن 4 مصادر مطلعة أبلغت رويترز أنه لم يُتخذ قرار بشأن شراء عملات أجنبية في ذلك الاجتماع.

وأشار المقترح الذي ناقشه الاجتماع إلى أنه سيكون من العملي لروسيا أن تشتري ما قيمته 16 مليار دولار من اليوان الصيني بحلول نهاية العام.