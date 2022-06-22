قال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إن اقتصاد بلاده حقق فائضا ماليا في الربع الأول من هذا العام بلغ 13 مليار ريال (يعادل 3.5 مليارات دولار).

وتوقع -في تصريح للجزيرة على هامش منتدى قطر الاقتصادي- أن يشهد العام المالي الحالي ارتفاعا في الإيرادات، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق.

واستبعد وزير المالية القطري تعرض اقتصاد بلاده لأي ركود بعد انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022، وأوضح أن الدوحة تتبنى خطة اقتصادية طويلة الأمد تقوم على الاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة.

من جهته، أكد منصور بن إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار -وهو صندوق الثروة السيادي للبلاد- أن الاستثمارات القطرية في روسيا لم تتأثر بالعقوبات الدولية حتى الآن.

وقال -خلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي- إن بلاده ملتزمة بتلك العقوبات، وأشار إلى أن الدوحة لديها استثمارات في شركة "روسنفت" (Rosneft) الروسية، وهي ليست ضمن العقوبات الغربية.

الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: الاستثمارات القطرية في روسيا لم تتأثر بالعقوبات الدولية حتى الآن

وأوضح المحمود أن قطر بدأت منذ عام 2018 في الاهتمام بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا وقطاع الصحة في الولايات المتحدة الأميركية ومناطق أخرى من العالم.

وكشف عن أن جهاز قطر للاستثمار يدرس الشراكة مع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla)، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، وأنه بصدد إعداد اتفاقية في هذا الإطار.

أما رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية حسين سجواني، فتوقع أن يؤدي الارتفاع في أسعار الطاقة والاستقرار السياسي إلى انتعاش قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال -للجزيرة على هامش المنتدى- إن القطاع العقاري في قطر لديه مقومات تؤهله لطفرة ثانية في المدى المنظور.