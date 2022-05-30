الأولى مع دولة عربية.. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أنها ستوقع مع الإمارات العربية المتحدة، غدا الثلاثاء، اتفاقية تجارة حرة هي الأولى من نوعها بين تل أبيب ودولة عربية وتهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان -وفقا لوكالتي الأناضول ورويترز- إن حفل التوقيع سيقام في دبي بدولة الإمارات.

وأضافت أنه "من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية، التي تعد شاملة ومهمة ورائدة، إلى زيادة التجارة بين الدولتين في السلع والخدمات وزيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات".

وتابعت أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية وأكثر من ذلك.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تشمل أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك، والخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الإمارات بخصوص ما أوردته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية.

وكانت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيباي، وصلت الإمارات -أمس الأحد- للتوقيع على الاتفاق، حسبما أفاد سفير تل أبيب لدى الإمارات أمير حايك عبر حسابه على تويتر.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية "كجزء من رحلتها الى الإمارات، ستوقع الوزيرة باربيباي أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في التحصين المتقدم، وستجتمع مع الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات والمؤسسات، لتعزيز العلاقات التجارية".

وقالت الوزيرة الإسرائيلية -حسب البيان ذاته- "من خلال طريقنا المشترك، سنسهم في رفاهية المواطنين ونجعل القيام بالأعمال التجارية أسهل".

وأضافت أنها اتفاقية التجارة الأولى مع دولة عربية التي تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية.