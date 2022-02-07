أكد تقرير صادر عن مجلس الأعمال القطري الأميركي -الذي يعمل تحت مظلة مركز قطر للمال- أن قطر تمكنت من التغلب بنجاح على العديد من التحديات الاقتصادية الأخيرة -بما في ذلك جائحة "كوفيد-19" وغيرها من التحديات- من خلال وضع سياسات استثمار أجنبي مباشر مواتية، وإطلاق مبادرات رئيسية، وسن تشريعات جديدة جاذبة للمستثمرين لتعزيز اقتصادها القائم على المعرفة والمتنوع.

وبيّن التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة اتخذ منحى تصاعديا بفضل مناخ الاستقرار الذي تشهده قطر في مختلف المجالات، والبنية التحتية عالية الجودة، والعملة المستقرة، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات والتي سيكون لها تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار في عام 2025.

من جهتها، قالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني المديرة العامة في مكتب قطر لمجلس الأعمال القطري الأميركي إن دولة قطر هي إحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بإدارة ملف الاستثمار على درجة عالية من الكفاءة، بالإضافة إلى توفر الحوافز الجذابة والبنية التحتية لدعم المستثمرين الأجانب.

بدوره، أوضح محمد بركات العضو المنتدب وأمين الصندوق في مجلس إدارة مجلس الأعمال القطري الأميركي أن قطر تعد نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر مستثمر أجنبي مباشر في قطر بإجمالي 110.6 مليارات دولار، وتوقع ارتفاع هذا الرقم في المستقبل.

وأشار التقرير الصادر عن مجلس الأعمال القطري الأميركي إلى استمرار العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وقطر في الازدهار مع تجاوز إجمالي العلاقات التجارية بين البلدين 200 مليار دولار.

وتعد الولايات المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في قطر مع وجود أكثر من 850 شركة أميركية تنشط في الدولة، وهي أيضا الشريك التجاري الأكبر للبلاد.