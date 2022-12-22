واصلت أسعار النفط، الخميس، انتعاشها لليوم الرابع على التوالي، مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات بالولايات المتحدة، في وقت تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد، وتتجه معدلات السفر للصعود موسم العطلات.

وبحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 0.54%، إلى 82.64 دولارا، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7% من الجلسة السابقة. ويتم تداول عقود برنت حاليا عند 82.36 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.63%، إلى 78.78 دولارا. ويتم تداول عقود الخام الأميركي حاليا عند 78.6 دولارا للبرميل.

وقفزت عقود الخامين أمس بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأميركية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت نحو 6 ملايين برميل الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر/كانون الأول.

كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير -التي تشمل زيت التدفئة وقود الطائرات- خلافا لتوقعات ارتفاعها.

ويأتي انخفاض المخزونات مع توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة، في ظل العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة.

شح بالأسواق

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاش السفر ما بعد جائحة فيروس كورونا، مع حلول موسم عطلة نهاية العام.

وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "سوق النفط الخام متوازنة بشكل جيد" وأضاف "بينما نتطلع إلى عام 2023، نرى أن إعادة الفتح في الصين واستمرار التزايد المحتمل للطلب العالمي على وقود الطائرات (نحو مستويات 2019) سيؤدي لشح في أسواق الخام العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع".

ومع ذلك، فإن مخاوف الطلب الناتجة عن القلق من ركود عالمي، وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، قد تكبح العقود الآجلة للنفط.

وقال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية أمس إن الصين ربما تواجه صعوبة في الإحصاء الدقيق للإصابات في وقت تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في الحالات.