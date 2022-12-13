اتفاق سوداني إماراتي لتطوير ميناء على البحر الأحمر بتكلفة 6 مليارات دولار

وقّع السودان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا مبدئيا مع تحالف يضم شركة موانئ أبو ظبي وشركة "إنفيكتوس" للاستثمار لإدارة وتشغيل ميناء أبو عمامة، والمنطقة الاقتصادية على البحر الأحمر، باستثمارات قيمتها 6 مليارات دولار.

وسيضم المشروع، الذي يقع على بُعد حوالي 200 كيلومتر شمالي مدينة بورتسودان الساحلية، منطقة اقتصادية ومطارا ومنطقة زراعية على مساحة 400 ألف فدان.

ووقّع عن حكومة السودان وزير المالية، جبريل إبراهيم، والكابتن محمد راشد الشامسي الرئيس التنفيذي عن مجموعة موانئ أبو ظبي، فيما وقّع عن شركة "إنفيكتوس"، للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود.

وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن تكلفة تشغيل المشروع تبلغ 6 مليارات دولار، مضيفا أن المشروع يشتمل على ميناء بأحدث ما توصلت إليه التقنية وإقامة منطقة سياحية وأخرى سكنية ومطار دولي وطرق داخلية ومحطة كهرباء تغطي المنطقة وغيرها من المنشآت المهمة.

وأوضح أن الميناء الجديد يقلل تكلفة النقل من الشرق الأقصى والأدنى إلى دول شرق وغرب ووسط، كما أن العمليات ستكون أسرع وصولاً لتلك المناطق.

وأشار إلى أن الاتفاق يعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وخلق الشراكات القوية وفتح الأبواب أمام المستثمرين لإنشاء المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد السوداني.

ولفت إلى أن وجود فرص استثمارية كبيرة في كل القطاعات الحيوية، مؤكدًا رغبة الدولة في تحسين بيئة الاستثمار من أجل الإصلاح الاقتصادي.

واتفقت الأطراف الثلاثة بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السودانية على تشييد ميناء "أبو عمامة" على ساحل البحر ويحتوي على أرصفة وأنظمة مناولة بمواصفات عالمية وحديثة لاستقبال السفن الكبيرة ذات السعات العالية.

وتصاحب المشروع إقامة منطقة حرة ومدن صناعية تجارية وسكنية ومنتجعات سياحية، ويوفر أكثر من 300 ألف وظيفة يخصص جزء كبير منها لأبناء المنطقة لتقليل معدلات البطالة.

وقالت المالية السودانية إن اتفاق الشراكة الجديدة يعتبر استثمارًا مشتركًا لتنفيذ عدد من المشروعات الاقتصادية في قطاعات الزراعة والصناعة والبنى التحتية، وتوقعت أن يكون لها مردود كبير على تنمية الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.

ونص الاتفاق على إنشاء مشروع "أبو حمد" الزراعي في ولاية نهر النيل (شمال) بمساحة كلية تبلغ 400 ألف فدان لزراعة محاصيل متعددة، وإنشاء طريق قومي سريع يربط المنطقة بالميناء الجديد.

كما اتفقت الأطراف على إنشاء خط لأنابيب المياه يضخ حوالي 200 ألف متر مكعب يوميا من نهر النيل لحل مشكلة المياه في ولاية البحر الأحمر الساحلية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، محمد راشد الشامسي، التزامهم بالإستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى تطور الصادرات على مستوى الجانبين.

وأشار الشامسي إلى الجهود المشتركة في التنمية على المستويين العربي والأفريقي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.

ومن جهة ثانية، قال ممثل شركة إنفيكتوس للاستثمار والتطوير، رجل الأعمال السوداني، أسامة داؤود، إن الاتفاق يضم منطقة صناعية ويمكنه استيعاب السفن الكبرى.