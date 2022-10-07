النفط يقاوم والذهب يتماسك وترقب لبيانات أميركية عن الوظائف

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة قبيل إعلان بيانات اقتصادية أميركية مهمة بعد صعودها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة إثر قرار مجموعة "أوبك بلس" بخصوص أهداف الإنتاج.

وبحلول الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت قليلا عند مستوى 94 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قليلا أيضا إلى 88.2 دولارا للبرميل بعدما كانت قد بلغت 89.37 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر/أيلول الماضي.





وأضاف ارتفاع الدولار مزيدا من الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الأميركي (البنك المركزي) أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.

وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس/آب الماضي.

ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من إعلان "أوبك بلس" عن خفض أكبر لإنتاج النفط.

والخفض الذي قررت "أوبك بلس" تطبيقه هو الأكبر منذ 2020، ويأتي قبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وسيضغط هذا القرار على سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.





الذهب يتماسك

واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قبيل تقرير الوظائف الأميركية الذي قد يدعم توقعات المستثمرين بخصوص مسار رفع البنك المركزي الأميركي لأسعارالفائدة.

وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1709.69 دولارات للأوقية (الأونصة).

وصعدت الأسعار بنحو 3% هذا الأسبوع بدعم من تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة بعد بلوغ أعلى مستوى في أعوام.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1719.90 دولارا للأوقية، وتتجه أسعاره صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس/آذار الماضي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 20.56 دولارا للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.4% إلى 918.38 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6% صوب 2247.62 دولارا للأوقية.