رويترز: أوبك بلس تتفق على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا

نقلت رويترز عن مصدر أن أوبك بلس تتفق على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا. من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض الأميركي جون كيربي إن بلاده بحاجة إلى أن تكون أقل اعتمادا على هذه المنظمة والمنتجين الأجانب.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن 3 مصادر في أوبك بلس أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للتكتل وافقت على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

وقد يؤدي خفض أوبك بلس المحتمل للإنتاج إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت سعر البرميل 120 قبل 3 أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

وقالت مصادر لرويترز هذا الأسبوع إن التحالف، الذي يضم السعودية وروسيا، يعمل على تخفيضات تتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا.

وذكر مصدر مطلع أن الولايات المتحدة تضغط على منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حتى لا تمضي في خفض الإنتاج، وتقول إن أساسيات السوق لا تدعم الخفض.

وذكرت مصادر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التخفيضات قد تشمل تخفيضات طوعية إضافية من قبل أعضاء مثل السعودية، أو ما إذا كانت قد تتضمن النقص القائم فعلا في إنتاج الدول المنتجة.