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اقتصاد|أفغانستان

طالبان تعين حاكما بالنيابة للمصرف المركزي الأفغاني

البنوك في أفغانسان أغلقت أبوابها منذ أكثر من أسبوع (الفرنسية)
البنوك في أفغانسان أغلقت أبوابها منذ أكثر من أسبوع (الفرنسية)
23/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202106:21 PM (مكة المكرمة)

أعلنت حركة طالبان، الاثنين، تعيين حاكم بالنيابة لمصرف أفغانستان بهدف تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية.

وقال متحدث الحركة، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة، إن قيادة الإمارة الإسلامية عينت الحاج محمد إدريس، حاكما بالنيابة للمصرف المركزي الأفغاني، بغرض تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل المواطنين.

وعين الحاج محمد إدريس للمساعدة على إعادة النظام للاقتصاد الذي دمرته الحرب حيث أغلقت البنوك أبوابها منذ أكثر من أسبوع وخلت المكاتب الحكومية من الموظفين، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، حذّر رئيس البنك المركزي الأفغاني الهارب من بلاده، أجمل أحمدي، من أن بلاده ستشهد أزمة تراجع في سعر صرف العملة المحلية، وزيادة في نسب التضخم خلال الفترة المقبلة، مع سيطرة حركة طالبان.

وأبلغ أحمدي تلفزيون بلومبيرغ في مقابلة معه نشرت اليوم، أن الحكومة الجديدة بقيادة طالبان تواجه أزمة اقتصادية محتملة ناجمة عن هبوط العملة المحلية -أفغاني- لمستويات متدنية.

وتراجعت "أفغاني" إلى مستوى 88 أمام الدولار الأميركي، مقارنة مع 82 في التعاملات التي سبقت سيطرة طالبان على البلاد.

وقال المحافظ الذي غادر البلاد، الأسبوع الماضي، إن من المتوقع أن تظل العملة المحلية ضعيفة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها القياسية، وهذا سيزيد كلفة الواردات.

ووفق بيانات للمركزي الأفغاني صدرت في يونيو/حزيران الماضي، فإن إجمالي أصولها الاحتياطية بلغ 10.3 مليارات دولار، منها احتياطات ذهب يبلغ حجمها 21.9 طنا.

ومنذ مايو/أيار الماضي شرعت طالبان في توسيع سيطرتها في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأميركية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وسيطرت الحركة في أقل من 10 أيام على معظم البلاد.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

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