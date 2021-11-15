تصدر الإيرانيون القائمة بـ7 آلاف و188 عقارا، ومن بعدهم العراقيون بـ6 آلاف و547، ثم الروس بـ3 آلاف و658، والأفغان بألفين و277 عقارا.

حققت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا نموًّا بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.

وحسب بيانات جمعتها وكالة الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، الاثنين، فقد بلغ إجمالي مبيعات العقارات للأجانب 43 ألفا و372 عقارا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2021.

وتصدرت إسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر بيعًا للعقارات للأجانب، وذلك بواقع 20 ألفا و247 عقارا، تلتها أنطاليا بـ8 آلاف و640، ثم العاصمة أنقرة بألفين و755 عقارا.

وعلى صعيد الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، تصدر الإيرانيون القائمة بـ7 آلاف و188 عقارا، ومن بعدهم العراقيون بـ6 آلاف و547، ثم الروس بـ3 آلاف و658، والأفغان بألفين و277 عقارا.

وقال عمر فاروق آقبال رئيس جمعية الترويج للعقارات في الخارج (GİGDER) إنهم يهدفون إلى بيع 50 ألف عقار للأجانب في تركيا بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف أنهم يهدفون أيضا إلى تحقيق عائدات بقيمة 10 مليارات دولار من مبيعات العقارات للأجانب حتى نهاية عام 2021.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الإحصاء التركية عن أن مبيعات العقارات في البلاد شهدت نموا بنسبة 14.9% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2020.