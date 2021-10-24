الرئيس التركي أكد أن حكومته ستخيب آمال المتربصين الذين يعقدون الآمال على تعثر تركيا، معتبرا أنه لا أحد يستطيع إفساد مناخ الاستقرار والثقة في هذا البلد.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت أن بلاده ستحقق عاجلا أو آجلا هدفها المتمثل في الدخول ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وقال أردوغان خلال مشاركته في اجتماع حزبي بولاية أسكي شهير (شمال غربي البلاد): عاجلا أو آجلا سنحقق هدفنا في جعل بلادنا ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، ولتحقيق ذلك سنواصل العمل بالوتيرة نفسها من دون أي تباطؤ.

وأضاف أنه مثلما تغلبنا بسهولة على جميع المشاكل خلال 19 عاما، سنصل ببلادنا إلى بر الأمان في عام 2023، الذي سنحتفل فيه بالذكرى المئوية لجمهوريتنا.

وأردف أننا نبذل جهودنا في الداخل والخارج للارتقاء بالاقتصاد التركي على ركائز الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

وخلال حفل تدشين عدد من المصانع في الولاية ذاتها -بينها مصنع لشركة "هاير" العالمية لصناعة الكهربائيات- قال أردوغان إن كل من يستثمر في تركيا ويثق في مستقبلها المشرق سيواصل تحقيق المكاسب.

وأكد أن حكومته ستخيب آمال المتربصين الذين يعقدون الآمال على تعثر تركيا، مبينا أنه لا أحد يستطيع إفساد مناخ الاستقرار والثقة في هذا البلد.

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي -الصادر عن صندوق النقد الدولي- توقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9% العام الحالي، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 5.8%.

واحتل الاقتصاد التركي المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من عام 2021، بنسبة نمو بلغت 21.7%.

وفي العام الماضي، نما الاقتصاد التركي -البالغ حجمه 720 مليار دولار- 1.8% رغم هبوطه 10.4% في الربع الثاني، وكان واحدا من عدد قليل من الاقتصادات العالمية التي تفادت انكماشا سنويا وسط التداعيات الأولية للجائحة.