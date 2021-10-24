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اقتصاد|تركيا

أردوغان يؤكد أن الاقتصاد التركي سيدخل خانة العشرة الكبار

الرئيس التركي أكد أن حكومته ستخيب آمال المتربصين الذين يعقدون الآمال على تعثر تركيا، معتبرا أنه لا أحد يستطيع إفساد مناخ الاستقرار والثقة في هذا البلد.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan addresses the Parliament during the opening of new legislative year, at the Grand National Assembly of Turkey in Ankara, on October 1, 2021. (Photo by Adem ALTAN / AFP)
أردوغان: سنصل ببلادنا إلى بر الأمان في عام 2023 (الفرنسية)
24/10/2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت أن بلاده ستحقق عاجلا أو آجلا هدفها المتمثل في الدخول ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وقال أردوغان خلال مشاركته في اجتماع حزبي بولاية أسكي شهير (شمال غربي البلاد): عاجلا أو آجلا سنحقق هدفنا في جعل بلادنا ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم، ولتحقيق ذلك سنواصل العمل بالوتيرة نفسها من دون أي تباطؤ.

وأضاف أنه مثلما تغلبنا بسهولة على جميع المشاكل خلال 19 عاما، سنصل ببلادنا إلى بر الأمان في عام 2023، الذي سنحتفل فيه بالذكرى المئوية لجمهوريتنا.

وأردف أننا نبذل جهودنا في الداخل والخارج للارتقاء بالاقتصاد التركي على ركائز الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

وخلال حفل تدشين عدد من المصانع في الولاية ذاتها -بينها مصنع لشركة "هاير" العالمية لصناعة الكهربائيات- قال أردوغان إن كل من يستثمر في تركيا ويثق في مستقبلها المشرق سيواصل تحقيق المكاسب.

وأكد أن حكومته ستخيب آمال المتربصين الذين يعقدون الآمال على تعثر تركيا، مبينا أنه لا أحد يستطيع إفساد مناخ الاستقرار والثقة في هذا البلد.

وكان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي -الصادر عن صندوق النقد الدولي- توقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 9% العام الحالي، بعد أن كانت التوقعات السابقة عند 5.8%.

واحتل الاقتصاد التركي المرتبة الثانية بعد بريطانيا بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأكثر نموا خلال الربع الثاني من عام 2021، بنسبة نمو بلغت 21.7%.

وفي العام الماضي، نما الاقتصاد التركي -البالغ حجمه 720 مليار دولار- 1.8% رغم هبوطه 10.4% في الربع الثاني، وكان واحدا من عدد قليل من الاقتصادات العالمية التي تفادت انكماشا سنويا وسط التداعيات الأولية للجائحة.

المصدر : وكالة الأناضول

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