15 مليار دولار استثمارات بقطاع السكك وتطلع للعالمية.. تركيا تختبر أول قطار كهربائي محلي الصنع

بدأت تركيا اليوم الاثنين اختبار أول قطار كهربائي محلي الصنع في ولاية صقاريا (غربي البلاد). وشارك في حفل الاختبار وزير النقل والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارناك.

وقال وارناك إن إنتاج القطار الكهربائي بقدرات محلية دليل على مدى تطور التكنولوجيا المحلية في تركيا، مبينا أنه تم تصميم القطار بشكل يتناسب مع الرحلات بين الولايات التركية. وذكر أن التكلفة المالية للقطار المذكور أقل بنسبة 20% مقارنة بمثيلاته في الخارج، مشيرا إلى أن نظام الجر ومراقبة القطار تم تطويرهما بالتعاون مع شركة أسيلسان التركية الرائدة في مجال الصناعات الإلكترونية.

ولفت وارناك إلى أن القيمة السوقية لأنظمة السكك الحديدية في العالم تبلغ 160 مليار يورو، وأن تركيا تسعى لأن تكون لاعبا أساسيا في هذا المجال.

تركيا تسعى لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج القطارات (الأناضول)

وأكد أن بلاده تخطط لاستثمارات بقيمة 15 مليار يورو في مجال السكك الحديدية خلال الأعوام الـ10 القادمة.

من جانبه، قال وزير النقل والبنى التحتية إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون في مقعد القيادة للقطار في أول رحلة رسمية له.

وأضاف أن بلاده مصممة على تطوير تكنولوجيا السكك الحديدية، وأنها تسعى لأن تكون مركزا عالميا لإنتاج القطارات.

وصُنع القطار الكهربائي بإمكانات محلية تركية في مصنع "توفاساش" بولاية صقاريا، ومن المنتظر أن يدخل الخدمة نهاية العام الحالي.