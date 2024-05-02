مدينة الورود بالجزائر تحيي تقاليدها القديمة بتنظيم معرض الزهور

افتتحت مدينة البليدة -وهي موطن معظم الزهور والنباتات الطبية الأكثر ندرة في الجزائر- معرضا للزهور يوم السبت 27 أبريل/نيسان الماضي بهدف إحياء تقاليد المدينة من أجل تعريف الأجيال الجديدة بها.

وشوهدت فتيات متزينات بزهور وحاملات ورودا يسرن خلف مواطنين بملابس تقليدية يمتطون خيولا خلال موكب افتتاح المعرض في المدينة المعروفة باسم "مدينة الورود"، والتي تقع على بعد 50 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة.

وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البليدة رشدي عوف لوكالة رويترز إن هذا المعرض يستهدف تقديم تقاليد المدينة وتراثها للأجيال الجديدة من أجل المحافظة على تاريخها.

وأضاف عوف "الهدف منه هو التعريف بتقاليدنا وإرثنا، والهدف منه أيضا تربية أبنائنا على المحافظة على تاريخ مدينتهم ومعرفته كي يصبح لنا مستقبل زاهر والتعريف بهذه المدينة الملقبة بمدينة الورود، والتي لا معنى لها بلا ورود تعطي حياة وجمالا لمدينتنا".

وقد اجتذب معرض الزهور هذا الربيع العديد من العملاء الذين حضروه لشراء زهور ونباتات يختارونها، ويعتقد البعض أنها تجلب طاقة إيجابية في منازلهم.

ويستمر المعرض -الذي تنظمه بلدية البليدة- حتى 24 مايو/أيار الجاري.