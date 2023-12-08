استشهاد الشاعر والمترجم الفلسطيني رفعت العرعير بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد الشاعر والأكاديمي والمترجم الفلسطيني رفعت العرعير -مع العديد من أفراد عائلته- في غارة إسرائيلية على منزل شقيقته شمال غزة- حسبما أعلن مقربون منه أمس الخميس ليلا، وكان الراحل أحد قادة جيل من الكتاب الغزاويين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنجليزية لرواية قصصهم.

ودرّس رفعت لسنوات طويلة الشعر والأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث شرح أعمال شكسبير وتوماس وايت وجون دون ويلفريد أوين وغيرهم، وقام بتحرير كتابي "غزة لا تصمت" و"غزة تكتب مرة أخرى". واستشهد في القصف أيضا شقيقه وشقيقته وأطفالها الأربعة.

وكان الهم الرئيسي للعرير، كما قال في عرض سابق لمنصة تيد في غزة، أن قصص كبار السن المعروفة أيضًا باسم التاريخ الشفهي في طريقها إلى الانقراض لأنه بسبب التكنولوجيا الحديثة "توقفنا عن الاهتمام بالقصص".

وتابع "أنا الرجل الذي أنا عليه الآن بسبب القصص التي روتها لي أمي وجدتي".

وأضاف الأكاديمي الذي قام بتدريس مساق الكتابة الإبداعية والأدب العالمي لطلاب الجامعة "كفلسطينيين تحت الاحتلال، تتجاوز رواية القصص القيمة التعليمية إلى الحاجة الملحة لامتلاك روايتنا، وهو الأمر الذي يعيد القوة للمجتمع بدلاً من النخبة. إن القصص التي يمكن أن يرويها الناس عن أرض ما هي دليل على حقهم في تلك الأرض".

وعام 2021 كتب لصحيفة نيويورك تايمز أنه يجد نفسه تنازعه بين الرغبة في إخراج عائلته إلى الخارج بسبب الصواريخ والشظايا والحطام المتساقط، وبين البقاء في المنزل "لنكون عرضة لقصف الطائرات الإسرائيلية، الأميركية الصنع، وفي النهاية بقينا في المنزل.. على الأقل سنموت معا".

وكتب أحمد الناعوق صديق البروفيسور العرعير على منصة إكس أن "اغتيال" رفعت أمر "مأسوي ومؤلم وفاضح" و"خسارة فادحة" وذلك بعد غارات دامية شهدها شمال قطاع غزة مساء الخميس حسبما أعلنت وزارة الصحة بحكومة غزة.

بدوره كتب صديقه الشاعر الغزاوي مصعب أبو توهة على فيسبوك أن قلبه "محطم" مضيفا "صديقي وزميلي رفعت العرعير قُتل مع عائلته منذ دقائق. لا أستطيع تصديق ذلك".

سيبقى هذا الكتاب أفضل كتاب سيتواجد في مكتبتي إلى الأبد يا دكتور رفعت العرعير @itranslate123 pic.twitter.com/XeDTlRcAzY — Yasser (@Yasser_Gaza) December 7, 2023

يظهر في الصورة د. رفعت العرعير @itranslate123 وهو يبحث بين ركام بيته عن كتبه وأوراقه. استهدف الاحتلال منزل رفعت قبل ذلك عام 2014 واستشهد أخيه حمادة العرعير، وفي عام 2023 قتلته إسرائيل برفقة أخيه وأخته وعدد من أفراد العائلة. #غزة pic.twitter.com/qrRqZoJaF8 — Yasser (@Yasser_Gaza) December 7, 2023

Palestinians are not numbers ! They are people like you and me with hopes, dreams and aspirations and their lives matter…

Read this thread to appreciate the utter ugliness of this ongoing war … https://t.co/2gHYLyvXhL — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) December 7, 2023

وكتب الصحفي الاستقصائي آسا وينستانلي أنه كان يرفض التسامح مع المشعوذين والانتهازيين من جميع المشارب السياسية، مشيرا إلى أن فلسطين كانت القضية الثابتة لديه وأنه "كان دليلنا وملهمنا، كان سعيدا ومرحا ويرفع معنوياتنا بينما كان ينبغي أن ندعمه.. لا أعرف ماذا سنفعل بدونه.. قلوبنا تنزف لكننا سنلتقط قلمك الذي سقط أيها المناضل العزيز".

Probably the thing I most appreciated about Refaat was his uncompromising refusal to tolerate charlatans, opportunists, hypocrites and frauds of all political stripes. Palestine is the constant and the litmus test. Refaat was our guide and our inspiration. He was also… pic.twitter.com/tdw0ZJxaHB — Asa Winstanley (@AsaWinstanley) December 8, 2023

من جهته قال الكاتب والصحافي رمزي بارود عبر إكس "ارقد بسلام رفعت العرعير. سنظل نهتدي بحكمتك اليوم وإلى الأبد".

كما أشاد به الموقع الأميركي المتخصص "لِيتْرِري هاب".

وقد درّس العرعير الأدب الإنجليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان أحد مؤسسي مشروع "نحن لسنا أرقاما" الذي جمع مؤلفين من غزة بـ"مرشدين" في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنجليزية.

هذا حوار في بداية العدوان على غزة، أفحم خلاله الدكتور رفعت العرعير مذيعة بي بي سي بجرأة وطلاقة مبهرتين: "تبيضون مجرم حرب يحرض على الإبادة".. الدكتور رفعت، أستاذ الأدب الإنجليزي، استشهد البارحة في القصف الوحشي على منطقة الشجاعية بغزة. pic.twitter.com/ng8UHbqczz — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) December 7, 2023

أما بعد، فإن كان للشجاعة اسم فاسمها رفعت العرعير، وإن كان لفلسطين صوت فصوتها رفعت العرعير، وإن كان للإعلام سيف فاسمه رفعت العرعير، وإن كان في الأكاديميا معلم فاسمه رفعت العرعير، وإن كان للشباب نبراس فاسمه رفعت العرعير، وإن كان للعدو قاهر فاسمه رفعت العرعير.

وإنا على الدرب سائرون pic.twitter.com/yU3GUEAbUq — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 8, 2023

استشهاد الدكتور رفعت بعد استهداف منزله من الاحتلال وفي آخر حوار له قبل استشهاده بقصف صهيوني..

الدكتور رفعت العرعير: ◼️ نعلم جيداً أن الوضع مظلم جداً، ولكن سنبقى في غزة وليس لدينا شيء نخسره.. أنا أكاديمي وقلم السبورة أصلب ما في بيتي، وإذا هاجم جنود الاحتلال بيتي فإنني سألقي… pic.twitter.com/gwzbPpM0vW — أميغو (@CBN_911) December 8, 2023

وكان قد نشر على منصة إكس قصيدة لاقت انتشارا بعنوان "إذا توجب أن أموت" ختمها قائلا "فليبعث ذلك على الأمل، فليكن ذلك حكاية".

ترجمتي المُتواضعة لقصيدة الشّهيد الأستاذ رفعت العرعير.. سنذكرُ حكياتك لكلّ العالم..يا أستاذي.. pic.twitter.com/7V3BBzJt6l — Amal Samer 🔻 (@amal_samer2002) December 7, 2023

أستاذ جامعي

كاتب وأديب

مبادر في التواصل والإعلام

صوت أصيل من #غزة إلى العالم

اغتاله الاحتلال بقصف وحشي أباد نساء وأطفالا من ذويه، بعد إطلالات إعلامية بالإنجليزية حذّر فيها من تصاعد الإبادة.

ارتقى الصديق العزيز ابن #الشجاعبة د. #رفعت_العرعير وبقي غراسه المبارك والوعد بحرية #فلسطين pic.twitter.com/9vWtAhWoOl — حسام شاكر (@Hos_Shaker) December 8, 2023