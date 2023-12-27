بغداد تستعد لاستضافة مهرجانين عربيين للمسرح والسينما

تستعد بغداد مطلع العام المقبل لاستضافة حدثين ثقافيين ضخمين، هما مهرجان الهيئة العربية للمسرح، ومهرجان بغداد السينمائي ضمن فعاليتين تستمران عدة أيام بمشاركة مئات الفنانين العراقيين والعرب.

وقال نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، في تصريحات صحفية، إن مهرجان الهيئة العربية للمسرح في نسخته الـ14، سينطلق يوم 10 يناير/كانون الثاني إلى 18 منه، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ونقابة الفنانين العراقيين وستكون هذه الدورة الأكبر منذ انطلاق المهرجان.

وأضاف جودي أن الهيئة العربية للمسرح عكف على تنظيم المهرجان بحيث يكون كل عام في دولة، وقد تم اختيار بغداد لهذا العام، مشيرا إلى أن المهرجان سينتظم بمشاركة 20 عرضا مسرحيا وأكثر من 130 باحثا وبحدود 450 إلى 500 ضيف من كافة أنحاء الوطن العربي والعالم.

وعن العروض العراقية بيّن جودي أن 5 عروض مسرحية عراقية تشارك ثلاثة منها على محور المسابقة وعرضان على محور العروض الموازية.

وأشار نقيب الفنانين العراقيين إلى أن العروض ستنظم على 3 مسارح هي الوطني والمنصور والرشيد، كما ستعقد مؤتمرات صحفية يومية عن العروض المشاركة والشخصيات المكرمة، كما سيشهد حفل الافتتاح تكريم 23 فنانا عراقيا لهم منجزهم وباعهم الطويل في المسرح العراقي.

مهرجان سينمائي

أما مهرجان بغداد للسينما، فسينطلق من 10 فبراير/شباط حتى الـ14 منه، بهدف إنعاش صناعة السينما في العراق والتواصل مع صنّاع السينما في أنحاء الوطن العربي من مخرجين ومنتجين وممثلين وفنيين ومهتمين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح جودي أن مهرجان بغداد السينمائي سيحمل اسم المخرج الكبير المخضرم محمد شكري جميل الذي سيكرم ضمن فعاليات المهرجان بجائزة إنجاز العمر، فضلا عن اثنين من كبار فناني السينما العراقية وهما الفنان قاسم الملاك والفنان سامي قفطان، اللذان سيكرمان أيضا.

وعن المشاركات، قال جودي "ستكون هناك في هذا المهرجان عدة مسابقات، الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة، والأفلام الوثائقية، وأفلام الأنيميشن وكذلك هناك مسابقة خاصة لـ"فضاءات سينمائية جديدة" وهي من إنتاجات المهرجان الذي قدم 10 أفلام روائية قصيرة لـ10 من صنّاع السينما العراقيين تأكيدا على دعم صناعة السينما.

وسيكون المهرجان فرصة لتبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون مع العالم العربي، وستعقد ندوة لتعزيز سبل الإنتاج العربي السينمائي المشترك يحاضر فيها كبار الفنانين إلى جانب ورشتين لكتابة السيناريو يحاضر فيهما الفنان ناصر طه، فضلاً عن ورشة للإخراج السينمائي يحاضر فيها الفنان الكبير علي بدر خان.