معرض فرانكفورت للكتاب يدعم إسرائيل ويحرم كاتبة فلسطينية من التكريم

أعلن منظمو معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أمس الجمعة، تضامنهم الكامل مع إسرائيل، وبالمقابل ألغى حفل توزيع جائزة الروائية الفلسطينية عدنية شبلي، ما أغضب اتحاد الكتاب العرب ومشاركين آخرين بالمعرض ودفع عدة مؤسسات للانسحاب.

وكان من المقرر أن تتسلم الكاتبة الفلسطينية -المقيمة في برلين- عدنية شبلي، جائزة أدبية تمنحها الجمعية الأدبية الألمانية "ليتبروم" في معرض فرانكفورت عن روايتها "تفصيل ثانوي" (2017) يوم الجمعة المقبل.

وجاءت الرواية في قالب درامي ولا تشمل تفاصيل سياسية مباشرة، وتدور في زمنين منفصلين حيث تحكي قصة فتاة فلسطينية من النقب يغتصبها جنود إسرائيليون بعد عام واحد من النكبة الفلسطينية، بينما تحاول فتاة أخرى بعد نصف قرن البحث عن وقائع الجريمة الأولى. وتؤرخ الرواية للمعاناة الفلسطينية بدءا من التهجير في زمن النكبة وحتى المنع من التنقل بين مناطق الأراضي الفلسطينية.

ونُشرت الترجمة الإنجليزية للرواية، بقلم إليزابيث جاكيت في عام 2020، وتم إدراجها في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في العام التالي وفي قوائم جوائز أخرى.

وقالت جمعية "ليتبروم" في بيانها للإعلان عن الجائزة، إن رواية شبلي "عمل فني مؤلف بدقة يحكي عن قوة الحدود وما تصنعه الصراعات العنيفة بالناس"، وأكدت الجمعية التي تسعى لدعم أدب الجنوب العالمي من بلدان أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، أنها لم تغير موقفها في منح جائزتها لرواية عدنية شبلي رغم الانتقادات والاتهامات.

وكانت جمعية المؤلفين الألمان أبدت في وقت سابق عدم قبولها للانتقادات الموجهة للرواية، وقالت إيفا ميناسي، المتحدثة باسم نادي القلم في برلين "لا يوجد كتاب يصبح مختلفا (أفضل أو أسوأ أو أكثر خطورة) بسبب تغير السياق الإخباري"، وتابعت "إما أن يكون الكتاب مستحقا للجائزة، أو لا يكون.. إن قرار لجنة التحكيم بشأن شبلي، والذي صدر قبل أسابيع، كان في رأيي قرارا جيدا للغاية. وسحب الجائزة منها سيكون خطأ جوهريا، من وجهة نظر سياسية.. ومن وجهة نظر أدبية".

معرض فرانكفورت ينحاز لإسرائيل

وتحدث يورغن بوس، مدير معرض فرانكفورت للكتاب بانحياز صارخ للرواية الإسرائيلية وقال "إن حرب الإرهاب ضد إسرائيل تتناقض مع جميع قيم معرض فرانكفورت للكتاب. يدور معرض فرانكفورت للكتاب دائما حول الإنسانية، مع التركيز على الخطاب السلمي والديمقراطي. لقد تحطمت هذه الإنسانية مرة أخرى بسبب هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل".

Wir werden jüdische und israelische Stimmen auf der #fbm23 besonders sichtbar machen. Zusätzlich zu den bereits geplanten Events werden wir weitere Bühnenmomente für diese Stimmen schaffen. Die #fbm23 steht mit voller Solidarität an der Seite Israels. https://t.co/E63abnbBzy — FrankfurterBuchmesse (@Book_Fair) October 13, 2023

وأعلن مدير المعرض عدم إمكانية إقامة الحفلات الموسيقية بالمعرض وأضاف "سنعطي الأصوات اليهودية والإسرائيلية مساحة أكبر بشكل خاص في معرض الكتاب" وأعلن عن فعاليات فنية وأدبية تضامنية مع إسرائيل إضافة لمشاركة نادي القلم في برلين في تنظيم حدث بمسرح المعرض بعنوان "بدافع القلق على إسرائيل".

ولم يذكر مدير المعرض شيئا عما إذا كان سيتم إفساح المجال لأي أصوات فلسطينية. بالمقابل، لا تشهد فعاليات المعرض المصاحبة أي مشاركة من أدباء أو كتاب أو مفكرين فلسطينيين.

مواقف عربية

في المقابل، أعلنت هيئة الشارقة للكتاب في بيان رسمي انسحابها من معرض فرانكفورت لهذا العام، لتأييد دور الثقافة والكتب لتشجيع الحوار والتفاهم بين الناس، وأضافت "نحن نعتقد أن هذا الدور أصبح أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى".

Given the recent announcement by the organizers of the Frankfurt @Book_Fair, we have decided to withdraw our participation this year. We champion the role of culture & books to encourage dialogue & understanding between people. We believe that this role is more imp now than ever.… pic.twitter.com/r3zlcOqwTM — Sharjah Book Authority (@SharjahBookAuth) October 14, 2023

وجاء بعد ذلك بيان لجمعية الناشرين الإماراتيين أعلن انسحابهم من المعرض بسبب بيان المنظمين الأخير الداعم لإسرائيل.

Given the recent announcement by the organizers of the Frankfurt @Book_Fair, we have decided to withdraw our participation this year. We champion the role of culture & books to encourage dialogue & understanding between people. We believe that this role is more imp now than ever. pic.twitter.com/XqWQdJm9kV — Emirates Publishers Assoc. الناشرين الإماراتيين (@epa_publishers) October 14, 2023

ومن القاهرة أعلن اتحاد الناشرين العرب انسحابه من المشاركة بالمعرض، وقال في بيان "في ضوء موقف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، والتصريحات الصادرة في هذا الشأن، فقد قرر اتحاد الناشرين العرب سحب مشاركته في المعرض".

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع خبر الانسحاب، وأثنى كتاب وأدباء بينهم الروائي العراقي محسن الرملي على قرار انسحاب هيئة الشارقة للكتاب من المعرض.

كل التقدير لـ #هيئة_الشارقة_للكتاب على موقفها بالانسحاب من معرض فرانكفورت للكتاب بعد إلغائهم العنصري لندوة تكريم وجائزة للكاتبة الفلسطينية #عدنية_شبلي ونقترح عليهم أن يعوضوها بتخصيص ندوة لها في #معرض_الشارقة_الدولي_للكتاب ومنحها جائزته📚👍@SharjahBookAuth pic.twitter.com/z6HruJONww — Muhsin Al-Ramli (@MuhsinAlRamli) October 14, 2023

الشارقة تنسحب من معرض فرانكفورت للكتاب .. – قرار حكيم وموفق .. فمثل هذه المعارض يجب أن تكون بمنأى عن مثل هذه التدخلات !!@SharjahBookAuth pic.twitter.com/h5XH4lxSFx — المحامي محمد علي الحمادي (@ALHAMMADYMOHD) October 14, 2023

الشّارقة تسجّل موقفاً مشرّفاً بانسحابها من معرض الكتاب في فرانكفورت بعد أن أعلن الثاني دعمه للاحتلال.

🇵🇸 https://t.co/jA3BxN8VoG — Ala Hamdan • الاء حمدان (@AlaHamdann) October 14, 2023

وتفاعل رواد آخرون مع دعم منظمي المعرض لإسرائيل، وعبرت الناشطة كيارا عن شعورها بالخزي تجاه موقف المعرض لما يحدث في فلسطين، وأضافت "لم يكتفوا بإلغاء حفل توزيع جائزة الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بل أيضا يعلنون تضامنهم مع إسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي".

وعلق الناشط عارف ذو الكفل متعجبا مما يحدث "تدعمون الإبادة الجماعية الفلسطينية!، باعتبارك شخصا ينظم معرضا للكتاب، من المتوقع منك أن تكون قادرا على قراءة وفهم الوضع الحالي، ومن الواضح جدا أن إسرائيل هي الشرير (كما كانت دائما)".

Schaem dich! You support the Palestinian genocide. As someone who is organizing a book fair, you are expected to be capable of reading and comprehending the current situation—and it is very clear that the Israel is the villain (as it always has been). https://t.co/O0l7cdYpkM — Arif Zulkifli (@ArepZul) October 14, 2023