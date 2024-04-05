الحرية تساوي الانضباط

قد يبدو العنوان متناقضا لأول وهلة، كيف تكون الحرية التي هي تحرر من القيود مساوية للانضباط الذي هو تقيد بضوابط معينة؟ من أهم الميزات التي ميز الله بها الإنسان عن بقية المخلوقات، ميزة الحرية، فالإنسان حر في اختيار أفكاره وتصرفاته، ولولا الحرية لما كان هناك معنى للتكليف والابتلاء أو الامتحان الذي وصف الله به هذه الحياة عندما قال (هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا) فكيف يكون الامتحان منصفا إذا لم يكن الإنسان حرا في كتابة الإجابات؟

إن ميزة الحرية هذه يمكن أن تكون فرصة للإنسان ليزكي نفسه ويرتقي بها إلى عليين (قد أفلح من زكاها) وليسمو في أفعاله وأخلاقه ومشاعره، ولينطلق في بناء هذه الحياة وعمارتها فيصل بنفسه وبمن حوله إلى قمة الإنسانية ويصبح بحق ذلك الإنسان الذي سجدت له الملائكة إجلالا واحتراما، ويمكن أيضا إذا أساء الإنسان استخدام حريته أن تنزل به إلى أسفل السافلين (وقد خاب من دساها) فيهبط في أفعاله وأخلاقه ومشاعره ليصبح أحط من البهائم.

نحتاج إلى الانضباط لكي نمارس حريتنا في التعاون مع الآخرين والعمل بروح الفريق، نحتاج إلى الانضباط لكي نمارس حريتنا في مسامحة الآخرين والعفو عنهم، وكلما كنا أكثر انضباطا توسعت دائرة الحرية التي نتمتع بها.

يجب أن تقيد نفسك لكي تتحرر، فممارسة الحرية في أي مجال من المجالات يحتاج إلى انضباط، سأضرب مثلا، لا شك أننا جميعا أحرار في ممارسة العزف على الناي، ولكن من منا يستطيع ممارسة هذه الحرية وعزف أجمل الألحان؟ فقط من (انضبط) بالتدريب على العزف وبذل وقتا وجهدا في تعلم العزف هو الذي يستطيع ممارسة حريته في العزف على الناي، وقس على ذلك؛ نحتاج إلى الانضباط لكي نمارس حريتنا في الاستفادة من أوقاتنا على أحسن وجه، نحتاج إلى الانضباط لكي نمارس حريتنا في التعاون مع الآخرين والعمل بروح الفريق، نحتاج إلى الانضباط لكي نمارس حريتنا في مسامحة الآخرين والعفو عنهم، وكلما كنا أكثر انضباطا توسعت دائرة الحرية التي نتمتع بها.

إذا كان الانضباط هو الذي يمكننا من ممارسة حريتنا، فبماذا يجب أن ننضبط؟ يجب أن ننضبط بالأفعال التي تنسجم مع السنن أو القوانين الإلهية، فـإذا كنت حرا في اختيار أفعالك فأنت لست حرا في اختيار نتائج هذه الأفعال لأن السنن الإلهية هي التي تحدد هذه النتائج. أنت حر في أن تقفز من الطابق العاشر ولكنك لست حرا في اختيار نتيجة هذا الفعل وهي تحطم جمجمتك لأن قانون الجاذبية هو الذي يحدد هذه النتيجة، أنت حر في اختيار عدم الاصغاء إلى الآخرين لكنك لست حرا في اختيار نتيجة هذا الفعل وهي نفور الآخرين منك لأن القانون الذي يقول: نحن ننفر من الأشخاص الذين لا يصغون إلينا، هو الذي يحدد هذه النتيجة، أنت حر في اختيار المضي في حياتك بدون هدف ولكنك لست حرا في اختيار نتيجة هذا الفعل وهو الفشل لأن القانون الذي يقول: لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هدف لا يعرفه، هو الذي يحدد هذه النتيجة.

الحرية مع الجهل لا تستقيم، الحرية مع اتباع الأهواء لا تستقيم، الحرية مع الأنانية وعبادة (الأنا) لا تستقيم.

لقد صدحت حناجرنا بكلمة (حرية) منذ أول يوم في الثورة السورية، ودفعنا وما زلنا ندفع أنهار الدم ثمنا لهذه الحرية، لذلك حري بنا احتراما لهذه الدماء أن نتوقف قليلا عند معاني (الحرية) ومراميها. (الحرية) مسؤولية عظيمة، وهي قد تفتح لنا أبواب الجنة في الدنيا والآخرة وقد تفتح علينا أبواب الجحيم في الدنيا والآخرة. لقد بذل المنظومة الأسدية جهدا كبيرا طوال العقود الماضية في تيئيس السوريين ودفعهم إلى الكفر بأنفسهم وإقناعهم بعدم جدارتهم بالحرية وبأنه لا شيء يحفظ أمنهم واستقرارهم غير سيف الاستبداد المسلط فوق رقابهم فعطلت حركة المجتمع التي تدفع الناس إلى ممارسة الحرية إلى أن ضمرت عندهم المعارف والمهارات التي تنجم عن هذه الممارسة، وصدق كثير من السوريين أنهم فعلا لا تليق بهم الحياة الحرة الكريمة، وأن قدرهم أن يعيشوا في ظل المستبدين إلى أبد الآبدين.

الحرية مع الجهل لا تستقيم، الحرية مع اتباع الأهواء لا تستقيم، الحرية مع الأنانية وعبادة (الأنا) لا تستقيم، فلنتحرر من جهلنا وأهوائنا وأنانيتنا ولنشمر عن ساعد الجد والعمل ولننشر فيمن حولنا الوعي والمعرفة بسنن الله في النجاح والنصر والتفوق، حتى نرتقي إلى مستوى الحرية التي ننادي بها وإنا على ذلك لقادرون.