كأم كان الحمام الأول لطفلتي أحد أشد التجارب قلقا، كيف يمكنني أن أمسك بها بالشكل المناسب؟ هل يمكن أن تنزلق من يدي؟ كم يجب أن تكون حرارة الماء؟ وكيف يجب صبه بالطريقة الصحيحة؟

في هذه المدونة أحاول الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعا بخصوص حمام الطفل في سنته الأولى.

متى يجب أن يستحم الوليد لأول مرة؟

تنصح منظمة الصحة العالمية بتأجيل الحمام الأول لمدة 24 ساعة بعد الولادة، وفي الحالات التي يكون فيها الحمام جزءا من عادات مجتمعية معينة فيجب الانتظار لست ساعات على الأقل.

الطبقة الشمعية التي تغطي الطفل بعد الولادة تعمل كمرطب طبيعي ومضاد جرثومي لذلك تنصح الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بترك هذه الطبقة على جلد الطفل لفترة لوقاية جلدهم من الجفاف، وهذا مهم بشكل خاص للخدج

لماذا الانتظار؟.. هذه بعض الأسباب التي من أجلها ينصح بتأجيل الحمام الأول:

حرارة الجسم وسكر الدم

قد يعاني الأطفال الذين يأخذون الحمام الأول مباشرة بعد الولادة من البرد مما يؤدي إلى انخفاض حرارتهم، وهذا ما قد ينجم عنه أن يصبحوا أكثر عرضة لانخفاض سكر الدم.

الرضاعة والاتصال مع الأم

قد يؤدي أخذ الطفل للاستحمام مباشرة بعد الولادة إلى مقاطعة نجاح الاتصال الجسدي ما بين الام والرضيع، حيث وجدت إحدى الدراسات أن هنالك 166 % زيادة في نجاح الإرضاع في المشفى بعد تطبيق تأخير الاستحمام لمدة 12 ساعة، بالمقارنة مع الأطفال الرضع الذين تم استحمامهم خلال الساعات الأولى بعد الولادة. جفاف الجلد

الطبقة الشمعية التي تغطي الطفل بعد الولادة تعمل كمرطب طبيعي ومضاد جرثومي لذلك تنصح الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بترك هذه الطبقة على جلد الطفل لفترة لوقاية جلدهم من الجفاف، وهذا مهم بشكل خاص للخدج، حيث أن جلودهم أكثر عرضة للأذية.

كم مرة يمكن أن يستحم الطفل أسبوعيا؟

لا يحتاج المواليد الجدد لأخذ الحمام يوميا، حيث أنهم نادرا ما يتسخون كفاية لأخذ حمام كامل، لذلك ثلاث مرات أسبوعيا تعتبر كافية خلال العام الأول للطفل، أما تكرار الحمام أكثر من ذلك قد يؤدي إلى تخريش وجفاف في جلد الرضيع.

هل يمكن للطفل أن يستحم قبل نزول الحبل السري؟

ريثما تنزل بقايا الحبل السري لا بد من أن يكون حمام الطفل باستعمال الإسفنجة فقط. غالبا ما ينزل الحبل السري خلال أسبوع أو أسبوعين، وإذا لم يجف ويقع خلال شهرين من الولادة لا بد من استشارة الطبيب.

كيف يكون الحمام بواسطة الإسفنجة؟

يشبه الحمام العادي تماما باستثناء أنه لا يمكن وضع الطفل داخل الماء.

متى يكون الطفل مستعدا للحمام العادي؟

حالما تشفى منطقة السرة يمكن تجربة وضع الطفل ضمن الماء، ولا بد أن يكون الحمام لطيف وسريع قدر الإمكان، ويمكن عند وضع الطفل في الماء الاستمرار على حمام الإسفنجة لأسبوع أوأسبوعين ثم تكرار المحاولة.

لا تترك الطفل وحيدا في الحمام أبد: حيث أن معظم حوادث غرق الطفل المنزلية تحدث في حوض الاستحمام وأكثر من نصف هذه الحوادث تكون لأطفال تحت عمر السنة

إرشادات الحماية لحمام الرضيع

تجنب استعمال مقاعد الاستحمام: حيث أن هذه المقاعد قد تؤمن للطفل الدعم الكافي لكي يجلس منتصبا في حوض الاستحمام ولكنه مع الأسف يمكن أن ينقلب ويسقط ضمن الماء ويغرق.

حيث أن هذه المقاعد قد تؤمن للطفل الدعم الكافي لكي يجلس منتصبا في حوض الاستحمام ولكنه مع الأسف يمكن أن ينقلب ويسقط ضمن الماء ويغرق. استعمال المنشفة أثناء حمام الطفل: وهذا يساعد في منع انزلاق الطفل من اليد أثناء الحمام.

وهذا يساعد في منع انزلاق الطفل من اليد أثناء الحمام. لا تترك الطفل وحيدا في الحمام أبدا: حيث أن معظم حوادث غرق الطفل المنزلية تحدث في حوض الاستحمام وأكثر من نصف هذه الحوادث تكون لأطفال تحت عمر السنة.

حيث أن معظم حوادث غرق الطفل المنزلية تحدث في حوض الاستحمام وأكثر من نصف هذه الحوادث تكون لأطفال تحت عمر السنة. راقب حرارة الماء: املأ الحوض بالماء بحيث تكون حرارته دافئة، ويمكنك استشعار الحرارة بالطرف الداخلي للرسغ أو بالمرفق، وإذا كنت ستقوم باستخدام المغسلة لاستحمام الطفل، تجنب غسله بالماء الجاري مباشرة من الحنفية، حيث أن درجة حرارة الماء يمكن أن تتفاوت بسرعة، وحتى أصغر الفروق يمكن أن تؤدي إلى حروق. وتعتبر الحروق الناجمة عن الماء الحار أكثر أنواع الحروق شيوعا بين الأطفال.

املأ الحوض بالماء بحيث تكون حرارته دافئة، ويمكنك استشعار الحرارة بالطرف الداخلي للرسغ أو بالمرفق، وإذا كنت ستقوم باستخدام المغسلة لاستحمام الطفل، تجنب غسله بالماء الجاري مباشرة من الحنفية، حيث أن درجة حرارة الماء يمكن أن تتفاوت بسرعة، وحتى أصغر الفروق يمكن أن تؤدي إلى حروق. وتعتبر الحروق الناجمة عن الماء الحار أكثر أنواع الحروق شيوعا بين الأطفال. يجب الحافظ على الطفل دافئا: بمجرد خلع ملابس الطفل يجب وضعه في الماء الدافئ وصب الماء عليه بشكل متكرر حتى لا يشعر بالبرد.

بمجرد خلع ملابس الطفل يجب وضعه في الماء الدافئ وصب الماء عليه بشكل متكرر حتى لا يشعر بالبرد. الصابون يمكن أن يجفف بشرة الطفل: لذلك لا يجب استعماله إلا إذا كان هنالك حاجة إليه، وفي هذه الحالة يجب فقط استعمال الصابون متوازن الـ PH.

لذلك لا يجب استعماله إلا إذا كان هنالك حاجة إليه، وفي هذه الحالة يجب فقط استعمال الصابون متوازن الـ PH. بالنسبة لقشرة "خبزة" الرأس: والتي هي حالة شائعة وغير ضارة عند المواليد الجدد، يمكن أن نخفف من هذه القشور باستعمال فرشاة ناعمة أثناء الحمام، ولكن حتى فيما لو تركت فإنها لن تسبب أي أذى للطفل. أثناء حمام الطفل يجب استعمال ليفة قماشية ناعمة لفرك الجسم بلطف.