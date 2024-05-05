برنامج "عن السينما" يعود إلى منصة الجزيرة 360

ضمن سعيها لإرضاء رغبات جمهور "الفن السابع"، تستعد منصة الجزيرة 360 لإعادة إطلاق برنامج "عن السينما" في موسم جديد لكل عشاق الأفلام والصناعة السينمائية.

ويأتي الموسم الثالث من برنامج "عن السينما"، الذي تقدمه ريتا خان، استكمالا لمشوار سينمائي بدأ قبل 5 أعوام، قدم البرنامج خلاله أكثر من 60 حلقة عن تاريخ السينما ومستقبلها وتقنياتها القديمة والحديثة، وقصصها التي ألهمت الجماهير في كل مكان.

ويتوقع أن يستكمل "عن السينما" في موسمه الجديد عرض أبرز المغامرات والأفلام السينمائية واكتشاف عوالمها الجديدة.

ويبث البرنامج كل ثلاثاء عند الساعة السابعة مساء حصريا على "الجزيرة 360" في يوتيوب.

يذكر أن برنامج "عن السينما" فاز بأكثر من 16 جائزة دولية أهمها ذهبية فينيسيا للتلفزيون في فئة "التقنية والابتكار" عن حلقة "حرب النجوم".

كما تأهل البرنامج للمنافسة في فئتي أفضل "سلسلة تلفزيونية" وأفضل "برنامج ترفيهي" في العام 2021.