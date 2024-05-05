السعودية.. ختام عرض أوبرا "زرقاء اليمامة" وسط إشادات

أسدل الستار على أول عرض أوبرا في السعودية، مساء السبت، وسط إشادات بالعرض الأول على الإطلاق بالبلاد.

ونظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية عرض "زرقاء اليمامة" -الذي يعد أول أوبرا سعودية والأكبر باللغة العربية– ابتداء من 25 أبريل/نيسان الماضي.

ونقلت هيئة المسرح والفنون الأدائية عبر حسابها بمنصة "إكس" (تويتر سابقا) صورا من العرض في ليلته الأخيرة، وعلقت قائلة "مشاهد وفصول مبهرة حملت القصة، لأبعاد فنية جديدة".

مشاهد وفصول مبهرة حملت القصة

لأبعاد فنية جديدة 🤩#أوبرا_زرقاء_اليمامة #هيئة_المسرح_والفنون_الأدائية pic.twitter.com/AZPRn9nQM6 — هيئة المسرح والفنون الأدائية (@MOCPerformArt) May 4, 2024

ووفق صحف محلية، فقد "شهد مركز الملك فهد الثقافي في ملحمة تاريخية، عرض أوبرا زرقاء اليمامة"، موضحا أن الملحمة "تقدم قصة من التراث العربي في عمل أوبرالي سعودي بنكهة عالمية، لتحمل لقب الأكبر باللغة العربية، وكذلك أول إنتاج أوبرالي سعودي".

ولاقى العرض إشادات بمنصات التواصل الاجتماعي، منها ما ذكره الفنان المسرحي السعودي مهند الحارثي عبر حسابه بمنصة "إكس".

في ختام عروض #أوبرا_زرقاء_اليمامة والتي أنتجتها بكل احترافية #هيئة_المسرح_والفنون_الأدائية

أبارك للوطن ولسمو وزير الثقافة @BadrFAlSaud وللأستاذ @salbazie وفريقه الأسطوري

كما أبارك لمؤلف الأوبرا العبقري @SalehZamanan عمل سجله التاريخ وسيرويه للأجيال كأول أوبرا سعودية

كلنا فخر… pic.twitter.com/ZguPgLdkoS — مهند الحارثي | Muhannad Alharthi (@alharthi_mu) May 4, 2024

وانطلق العرض في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض في 25 أبريل/نيسان الماضي، وصدح فيه أوبراليون عالميون بالنص العربي "زرقاء اليمامة".

وتكون العرض من لوحة فنية درامية، استنطقت التاريخ واستعادت أحداثا من العصر الجاهلي (ما قبل الإسلام، أي ما قبل القرن السابع الميلادي)، لعنزة بنت لقمان بن عاد، وهي امرأة ذات عيون زرقاء جمعت حدة البصر والبصيرة، ولُقبت بـ"زرقاء اليمامة".

وعنزة امرأة حكيمة من قبيلة جديس، أنذرت قومها من غزو وشيك، لكنهم لم يصدقوها واتهموها بالخرف، فباغتهم الأعداء وقضوا عليهم، فباتت قصتها متوارثة يُضرب بها المثل.

وعرض "زرقاء اليمامة" من تأليف الشاعر والكاتب السعودي صالح زمانان، وتأليف الموسيقى للملحن الأسترالي لي برادشو، والمخرج السويسري الإيطالي دانييل فينزي باسكا.

وعبر "زرقاء اليمامة"، تهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية، إلى التعريف بالتراث الثقافي السعودي والعربي، وتوظيف التراث الموسيقي والاستعراض لرفع إقبال الجمهور على فن الأوبرا.وعبر "زرقاء اليمامة"، تهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية السعودية، إلى التعريف بالتراث الثقافي السعودي والعربي، وتوظيف التراث الموسيقي والاستعراض لرفع إقبال الجمهور على فن الأوبرا.

وتنتشر دور الأوبرا في مدن عربية، منها القاهرة ودمشق ومسقط ودبي، وتبني السعودية حاليا دار أوبرا على أحدث طراز، في إطار إعادة تطوير منطقة الدرعية التاريخية المدرجة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو".