هنيدي ومنى زكي وتامر حسني وأحمد عز.. نجوم أفلام صيف 2024

یشھد الموسم السينمائي لصيف 2024 عرض عدد كبير من الأفلام مقارنة بموسم عید الفطر، ویعود كبار نجوم السینما إلى الشاشة الكبیرة بدلا من الدراما التلفزیونیة، حیث یقدم أحمد عز فیلم "ولاد رزق 3: القاضیة"، ویعود خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح بفیلم "أھل الكھف"، كما یجدد محمد عادل إمام موعده الكومیدي مع جمھوره بفیلم "اللعب مع العيال" ویطل كل من محمد ھنیدي ومنى زكي من خلال الشاشة بفیلمھما "الجواھرجي".

الإنتاج الضخم

ولم تشھد السینما المصریة ھذا الكم من الأفلام ذات الكلفة الإنتاجیة الضخمة منذ سنوات طویلة، ولعل فیلم "ولاد رزق 3: القاضیة" ھو النموذج الأكثر وضوحا، إذ تم إنتاجه من خلال ھیئة الترفیه السعودیة، التي دعمته بنحو 3 ملایین دولار على أن تصور بعض مشاھده في المملكة، وقد انطلقت سلسلة "ولاد رزق" عام 2015 محققة نجاحا ساحقا، بقیادة المخرج طارق العریان.

اختار المؤلف صلاح الجھیني أن یستعرض من خلال الجزء الجدید حیاة الأشقاء الخمسة بعد عودتھم إلى ساحة الجریمة وإقدامھم على عملیة إجرامیة ستكون الأخطر في تاریخ ولاد رزق. ویجمع العمل مجموعة من النجوم مثل أحمد عز وعمرو یوسف وأحمد الفیشاوي وكریم قاسم، إلى جانب ظھور خاص لآسر یاسین وكریم عبد العزیز وإیاد نصار، ویشارك ضمن الأحداث 3 من النجوم العالم، أحدهم ھو الملاكم الإنجلیزي تایسون فیوري وتم التكتم على الاسمین الآخرین .

یذكر أن الجزء الأول من "ولاد رزق" عرض عام 2015، فی حين طرح الجزء الثاني منه تحت عنوان "عودة أسود الأرض" عام 2019، ویعد الفیلمان من بین أكثر الأفلام المصریة والعربیة تحقیقا للإیرادات.

وقرر صناع فیلم "أھل الكھف" الإفراج عنه للعرض الجماھیري بعد تأجیلات مستمرة منذ أكثر من 3 أعوام، وینتمي العمل إلى نوعیة الإثارة والتشویق، وھو مقتبس من مسرحیة تحمل الاسم نفسه للكاتب والأدیب الراحل توفیق الحكیم، وتدور أحداثه حول 3 أشخاص یستیقظون من النوم، لیجدوا أنفسھم عبروا بالزمن متقدمین 3 قرون.

"أھل الكھف" من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى محمد فراج وریم مصطفى ومن تألیف أیمن بھجت قمر وإخراج عمرو عرفة الذي یعود إلى الإخراج السینمائي بعد غیاب حوالي 6 سنوات.

ویعرض أیضا، الفیلم الدرامي "بضع ساعات في یوم ما"، وفیه یحاول كل من ھشام ماجد وھنا الزاھد تغییر جلدھما بعد نجاحھما سویاً في الفیلم الكومیدي "فاصل من اللحظات السعیدة" الذي شارك ضمن موسم عید الفطر.

یشارك في بطولة "بضع ساعات من یوماً ما" مجموعة من النجوم أبرزھم مي عمر ومحمد الشرنوبي ومحمد سلام، وھو من إخراج عثمان أبو لبن وھو مأخوذ من روایة للكاتب المصري محمد صادق تحمل الاسم نفسه وتعتبر ثاني تجاربه السینمائیة بعد فیلم "ھیبتا: المحاضرة الأخیرة" الذي عرض عام 2016.

ویقدم الفنان محمد عادل إمام الفیلم الكومیدي "اللعب مع العيال"، مع كل من باسم سمرة وأسماء جلال وھو من تألیف وإخراج شریف عرفة.

ثنائیات ناجحة

یمثل فیلم "ريستارت" عودة جدیدة لثنائیة الفنان تامر حسني وھناء الزاھد بعد نجاحھما سویاً في فیلم "بحبك" قبل عامین، ویشاركھما البطولة الفنان الكومیدي محمد ثروت، وھو من تألیف أیمن بھجت قمر، الذي تعاون مع حسني في فیلم "البدلة" عام 2018، ومن إخراج سارة وفیق التي سبق أن أخرجت فیلمي "مش أنا" و"تاج" لتامر حسني.

أما فیلم "الجواھرجي"، فیعد من بین أكثر أعمال الموسم الصیفي انتظاراً من قبل الجمھور، لأنه یجمع كلا من محمد ھنیدي ومنى زكي بعد قرابة 24 عام من الغیاب، حیث كان تعاونھما الأول والأخیر بالفیلم الأیقوني "صعیدي في الجامعة الأميركیة" الذي طرح عام 1998. والفیلم سیضم أیضاً النجوم أحمد صلاح السعدني وتارا عماد ولبلبة، وھو من تألیف عمر طاھر وإخراج إسلام خیري.

ویناقش فیلم "الجواھرجي" الأزمات الزوجیة من خلال قصة تاجر مجوھرات یدخل إلى إحدى مصحات العلاج النفسي والعصبي بسبب مشكلات توقعه فيها زوجته.