رغم تأكيد صحيفتين إسرائيليتين.. دي نيرو ينفي مهاجمة متظاهرين داعمين لفلسطين

نفى وكيل أعمال الممثل الأميركي روبرت دي نيرو أن يكون مقطع الفيديو المنتشر الذي يظهره وهو يصرخ بمجموعة من المتظاهرين حقيقيا من الأصل، وقال إنه مجرد تدريب على مشهد لمسلسل تلفزيوني من إنتاج شبكة "نتفليكس".

وتمت مشاركة مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته 34 ثانية، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تعليق "روبرت دي نيرو يقف مع إسرائيل!".

ونشرت صحيفتا "جاروزاليم بوست" و"هآرتس" الإسرائيليتان الفيديو، مدعيتين مواجهة دي نيرو لمؤيدي فلسطين، أمس الأربعاء الأول من مايو/آيار، قبل أن تقوما بحذف المقطع لاحقا.

وقال ستان روزنفيلد مدير أعمال دي نيرو لمجلة "فارايتي" الأميركية، "كان الفيديو عبارة عن مقتطف صغير من مشهد تدريبي لمسلسل "يوم الصفر" (Zero Day)، الذي تم تصويره في شوارع نيويورك يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، حيث تواجه الشخصية التي يلعبها دي نيرو مجموعة من الكومبارس مدفوعي الأجر".

من جانبها، أضافت الممثلة المشاركة في العمل موزان نافابي والمعروفة بأدوارها في مسلسلي "بيت البطاقات" (House of Cards) و"القائمة السوداء" (Blacklist)، في منشور على "إكس" (تويتر سابقا)، "مجرد رد على مقال كتبته في صحيفة "هآرتس". يلقي روبرت دي نيرو خطابا خلال أدائه لشخصية في مسلسل "يوم الصفر" المقبل على "نتفليكس". أنا أشارك فيه أيضا، وعندما رأيت المقطع تعرفت على الخطاب. إنه خيال. يرجى التحقق قبل النشر".

Just responding to an article you wrote in Haaretz. @shap56405 Robert Deniro is giving a speech as his character in the upcoming Netflix show Zero Day. I’m also in it, and when I saw the clip, I recognized the speech. It’s fiction. Please verify before you publish.

— Mozhan Marno (@mozhanistan) May 1, 2024