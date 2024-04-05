"كائنات فضائية" و"أرجل طويلة".. أبرز أفلام الرعب في النصف الثاني من 2024

عشاق أفلام الرعب الهوليودية على موعد مع عدد كبير منها سوف يطرح في دور العرض العالمية خلال النصف الثاني من عام 2024، حيث يعود خلالها نيكولاس كيدج لأفلام الخوف والإثارة من خلال فيلم "أرجل طويلة" (Longlegs)، كما تنتقل أحداث سلسلة "مرعب" (Terrifier)، لتزرع الرعب في القلوب.

وتقدم سينما الرعب أعمالا مستقلة، كما تضم أيضا أجزاء جديدة من سلاسل لا تزال تتمتع بشعبية كبيرة رغم النقد.

سلسلة مكان هادئ

ويطرح "فيلم مكان هادئ: اليوم الأول" (A Quiet Place: Day One) عالميا، في 28 يونيو/حزيران القادم، وهو الجزء الثالث من سلسلة "مكان هادئ"، التي أطلقت عام 2018.

ويخوض صنّاع العمل مغامرة جديدة، هذه المرة مع أبطال جدد لم يتعاونوا في الأجزاء السابقة، مثل الممثلة المكسيكية-الكينية لوبيتا نيونجو، التي قدمت تجارب ناجحة في سينما الرعب في فيلمي "نحن" (Us) عام 2019، و"12 عام من العبودية" (Twelve Years a Slave) عام 2013، ويودع جمهور السلسلة البطلين السابقين إيميلي بلانت وجون كراسينكي خلال هذا الجزء.

"مكان هادئ: اليوم الأول" من إخراج مايكل سارنوسكي، الذي شارك في الكتابة جون كراسينكي، استنادا إلى رواية للكاتبين سكوت بيك وبريان وودز.

كائنات فضائية

يقدم المخرج فيدي ألفاريز عملا سينمائيا جديدا مشتقا من سلسلة أفلام الرعب والخيال العلمي "كائنات فضائية" (Aliens) التي بدأت في نهاية سبعينيات القرن الماضي، ويطرح الفيلم الجديد تحت عنوان "كائن فضائي: رومولوس" (Alien: Romulus) في 16 أغسطس/آب القادم، وتأتي أحداثه منفصلة عن باقي أجزاء السلسلة الشهيرة، حيث تحكي عن مجموعة من الشباب يواجهون مواقف صعبة للغاية بعد لقائهم بكائن فضائي شرير.

وبعد مرور 36 عاما على عرض الجزء الأول من فيلم "بيتلجوس" (Beetlejuice)، الذي يعد واحدا من أيقونات أفلام الرعب العالمية، قررت شركة وارنر برازرز أن تلحقه بجزء جديد، يعرض في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول القادم ويعود من خلاله النجم مايكل كيتون إلى تجسيد شخصية بيتلجوس، ذلك الشبح الذي يتم تأجيره من أجل مطاردة أصحاب إحدى الشقق السكنية، ويشاركه البطولة جينا أورتيغا ووينونا رايدر إلى جانب مونيكا بيلوتشي.

الفيلم من تأليف ألفريد غوث وسيث غراهام سميث ومايكل ماكدويل ومن إخراج الأميركي تيم بيرتون الذي أخرج الجزء الأول عام 1988.

وفي الجزء الثالث سلسلة "مرعب" (Terrifier)، يستمر المهرج الغامض في بث الرعب في نفوس سكان مقاطعة مايلز في ليلة عيد الميلاد، والمقرر عرضه في مطلع أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024.

الفيلم من بطولة لورين لافيرا وديفيد هوارد ثورنتون وسامانثا سكافيدي ومن تأليف وإخراج داميان ليون.

ويشهد الشهر نفسه عرض الجزء الـ11 من سلسلة أفلام "رأى" (Saw)، الذي تم تكثيف فترة تصويره من أجل طرحه بدور السينما هذا العام، رغم الانتقادات الواسعة التي طالت الجزء العاشر من السلسلة عقب عرضه العام الماضي، حيث بلغت تقييماته على موقع "إي إم دي بي" 6.6/10 فقط.

أرجل طويلة

يعود الممثل الأميركي "نيكولاس كيج" إلى سينما أفلام الرعب بعد سنوات من الغياب، حيث يشهد يوليو/تموز القادم عرض فيلم "أرجل طويلة" (Longlegs)، الذي يعد من بين أكثر أفلام العام انتظارا من قبل الجمهور.

وتدور أحداث "أرجل طويلة" في إطار من الإثارة والتشويق حول عميل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي يحاول حل لغز لقاتل متسلسل خطير ليكتشف أن للسحر دورا كبيرا في جرائمه، ويشارك كيج البطولة كل من مايكا مونرو وأليسيا ويت وهو من تأليف وإخراج أوز بيركينز.