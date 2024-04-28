اشتُهر بدوره في "أبو الطيب المتنبي".. رحيل الفنان العراقي عامر جهاد عن 69 عاما

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين وفاة الممثل الكوميدي عامر جهاد عن 69 عاما، الذي اشتُهر بأدواره في مسلسلات "المسافر"، و"برج العقرب"، والسيدة"، و"أبو الطيب المتنبي"، و"أسد الجزيرة"، و"البيت المنسي" وغيرها.

وحرص عدد من الفنانين العراقيين على نعي الفنان الراحل، على رأسهم زهير محمد رشيد عبر حسابه على فيسبوك فقال "ببالغ الأسى والحزن انتقل الى رحمة الله الأخ والصديق العزيز الفنان عامر جهاد مخلفا حزنا كبيرا في قلوبنا جميعا، لله ما أخذ ولله ما أبقى وكل شيء عنده بمقدار، اللهم إنا نسألك أن تغفر له وترحمه وتسكنه فسيح جناتك، وأن تلهم أهله وذويه وأحبته الصبر والسلوان".

كما ودعه الممثل حسين علي هارف فكتب "وداعا زميل الدراسة الذي تعلّمنا منه الكثير، كان بالنسبة لنا طلبة قسم الفنون المسرحية 1978-1982 بمثابة الأب والأخ الأكبر والمعلم والصديق، ففي كل مرة كنت أقف إلى جانبه ممثلا أتعلم منه الكثير".

أما الممثل والمخرج المسرحي فارس دانيال، فنشر عبر حسابه على فيسبوك مشهدا جمعه بجهاد في المسلسل السوري "أبو الطيب المتنبي"، وعلّق "وداعا أيها البهى الجميل، الفنان عامر جهاد يودعنا".

من جانبه، وصف الكاتب والمخرج عبد الأمير شمخي جهاد بـ"صانع البهجة" ورثاه قائلا "مات صانع البهجة.. وداعا عامر جهاد.. عشت أيامك ودودا مبدعا.. نبيلا.. ورحلت بهدوء تام بعد أن تركت في نفوسنا حكايات لا تنسى وبهجة ترافق حضورك.. أعزي أهلك وأصدقاءك ومحبيك.. مدينتك التي أحببتها دائما.. أعزي رفيقة دنياك أختنا العزيزة. ستكون والدتك التي طالما كنت تحبها بشغف في انتظارك كما كانت تنتظر حضورك دائما يا عزيزي.. تلك هي يا عامر.. ليست سوى قصة مليئة بالحكايات هي الدنيا.. ثم في نهاية المطاف يحمل كل منا أيامه ويرحل.. والله موتك محزن جدا يا صانع البهجة. يرحمك الله.. دائما".

ويعد الفنان عامر جهاد، الذي رحل عن عمر يناهز 69 عاما، أحد أبرز الممثلين الكوميديين الذين تمتعوا بطراز فني خاص في العراق، إلى جانب تقديمه أدوارا تراجيدية مميزة.

وقد وُلد في 1 يوليو/تموز 1955 بمنطقة المحمودية في العاصمة العراقية بغداد، وتخرج من معهد الفنون الجميلة قسم الفنون المسرحية، قبل أن ينضم للفرقة القومية للفنون المسرحية، ويقدم خلال مشواره العديد من الأعمال التي ترك من خلالها بصمة فنية في المسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما.

وشارك جهاد في العديد من الأعمال التاريخية والتراثية، على رأسها المسلسل السوري "أبو الطيب المتنبي" مع المخرج فيصل الزغبي، والذي جسد خلاله شخصية عبد الله البريدي، والمسلسل التاريخي العراقي "سارة خاتون"، و"عثمان الموصلي"، كما شارك في مسلسل "أسد الجزيرة" الذي جسّد فيه شخصية رجب النقيب.

ومن أبرز أعمال عامر جهاد المسرحية "حايط أنصيص" مع المخرج سامي قفطان، ومسرحية "الملك هو الملك" و"الكنز" و"أبو سبعة وسبعين" و"العالم في ليلة" و"باب وخمس بيوت".

أما في السينما، فشارك الفنان العراقي الراحل بأدوار في أفلام منها "الحدود الملتهبة" من تأليف وإخراج صاحب حداد، و"صخب البحر"، والفيلم الكوميدي "السيد المدير"، و"اعترافات زوجة".

وإلى جانب كونه ممثلا، شارك في كتابة وتقديم برنامج بعنوان "مشاوير"، ويعد مسلسل "برج العقرب" من الأعمال التي حاز خلالها شهرة واسعة.

وفي العام 2010، قدم عامر جهاد آخر أعماله في مسلسل "إعلان حالة حب"، ثم أبعدته المشاكل الصحية عن الساحة الفنية، وفي العام 2021، فجع بوفاة نجله النقيب كرم عامر بعد صراع مع المرض.