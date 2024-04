مشاهير السينما العالمية يجمعون 316 ألف دولار في مزاد لصالح غزة

نجحت مجموعة "سينما من أجل غزة" التي أطلقتها مجموعة من المخرجات والصحفيات السينمائيات في جمع أكثر من 316 ألف دولار لدعم المساعدات الطبية للسكان المدنيين في غزة.

وجمع مزاد المشاهير، الذي نظمته مجموعة "سينما من أجل غزة"، بدعم من كبار نجوم السينما العالمية، ومن بينهم تيلدا سوينتون وآني لينوكس وخواكين فينيكس وسبايك لي وغييرمو ديل تورو، نحو 316 ألفا و778 دولارا لصالح جمعية "المعونة الطبية للفلسطينيين" (MPA).

وتقدم الجمعية الخيرية -التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها- الدعم الطبي على الأرض، من المياه المعقمة إلى أدوية السرطان، لسكان قطاع غزة.

بدأ المزاد على شبكة الإنترنت في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وأغلق قبل منتصف الليل بتوقيت المملكة المتحدة أمس الجمعة 12 أبريل/نيسان.

