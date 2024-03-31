بدء التحضيرات لموسم دراما رمضان 2025 وعودة مرتقبة لمنى زكي ومحمد رمضان

رغم أن موسم الدراما الرمضانية 2024 لم ينته بعد، فإن عددًا من الفنانين والفنانات بدؤوا بالفعل تحضيراتهم الأولية للعمل على المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2025، خصوصا الغائبين عن موسم هذا العام.

وكان المخرج محمد سامي أعلن مؤخرا أن العام المقبل سيشهد التعاون الأول بينه وبين الممثل عمرو سعد، وقال في مقابلة مع برنامج "أسرار" على قناة "النهار" المصرية، إنه بدأ بالفعل في كتابة المسلسل قبل 5 أشهر وعقد عدة جلسات تحضير جمعته بسعد للاتفاق على كافة التفاصيل.

وأشار المخرج المصري إلى أن شركة الإنتاج التي يملكها أنور وصادق الصباح اشترت العمل بالفعل، وأن المطرب أحمد سعد سيتولى غناء التتر.

كما قال سامي إنه يسعى ليتخطى النجاح الذي حققه في مسلسلي "جعفر العمدة" و"الأسطورة" عبر العمل الجديد.

من جانبها، أعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز مؤخرًا في تصريحات لأحد المواقع المصرية المحلية، أنها بصدد التحضير لمسلسل يعرض في رمضان 2025 بعد غيابها عن الموسم الجاري، وكشفت أن المسلسل ينتمي لفئة الرومانسية، على غرار تجربتها في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي قدمته قبل 4 سنوات وشاركها البطولة كريم فهمي وشريف منير.

وكانت ياسمين شاركت في موسم رمضان 2023 بمسلسل "ضرب نار"، وشاركها البطولة طليقها الممثل أحمد العوضي.

من جانبه، أعلن الممثل المصري محمد رمضان في مداخلة على قناة "دي إم سي" المحلية أنه يستعد لعمل درامي في رمضان 2025، بعد أن حصل على إجازة في رمضان هذا العام.

وحتى الآن لم يستقر رمضان على المسلسل الذي سيشارك في بطولته، خاصة بعد توقف مشروع الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، حيث أعلن المخرج محمد سامي أنه لم يشعر بالرضا عن الحلقات المكتوبة، وأنه ورمضان لم تكن لديهما رغبة في تقديم جزء جديد لكن شركة الإنتاج هي التي تحمست للفكرة، قبل أن يتم إلغاؤها.

أما يسرا، فتبدأ خلال الفترة المقبلة التحضير لمسلسل جديد يعرض في رمضان المقبل. وبررت الممثلة المصرية البالغة من العمر 69 عاما عدم مشاركتها في موسم رمضان 2024 لعدم عثورها على النص المناسب، مشيرةً إلى أنها ستعود العام المقبل.

وتعد الممثلة المصرية دنيا سمير غانم أيضا من أولى الفنانات المتعاقدات على عمل رمضان في 2025، إذ اتفقت مع المنتج أحمد السبكي لبدء التحضيرات الأولية لمسلسل جديد، بعدما غابت عن الموسم الجاري لانشغالها بتصوير فيلمها الجديد "الجارداية".

أما شقيقتها إيمي سمير غانم، فتستعد بدورها للعودة حسبما أعلنت أثناء وجودها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما يشهد الموسم المقبل مشاركة هنا الزاهد التي أجّلت مشاركتها لانشغالها بعمل مسرحي.

ومن المنتظر أن تنتهي منى زكي من تصوير دورها في الفيلم الذي تجسد خلاله شخصية "كوكب الشرق" أم كلثوم ويتولى إخراجه مروان حامد، لتبدأ مجددا تصوير مسلسلها "طالع نازل" الذي أعلن عنه المخرج هاني خليفة منذ فترة، والذي تدور أحداثه في 10 حلقات فقط، وتم تأجيله لانشغال صنّاعه بأعمال أخرى.

وكان آخر مشاركة لمنى زكي في دراما رمضان 2023 من خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذي حقق نسبة مشاهدة كبيرة، حيث تعرض المسلسل للمشاكل التي تعاني منها المرأة عقب وفاة الزوج ووقوع أبنائها تحت وصاية عائلة الزوج.

وأعلنت المؤلفة والكاتبة إنجي علاء في مقابلة لها عن أن مسلسل "الراكون" الذي يجمعها مع الممثل يوسف الشريف سيكون جاهزا للعرض في رمضان 2025، وكشفت أن سبب خروج المسلسل من السباق الرمضاني الجاري هو التحضيرات الكثيرة التي تطلبها.

وأشارت إنجي إلى أنها استمرت لعامين في الكتابة والتحضير مع المخرج ماندو العدل الذي سيتولى إخراج العمل، على أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم انتقاله إلى شركة "العدل غروب" لتتولى الإنتاج بعد توقف شركة "سينرجي" عن إنتاجه.

وكان المخرج ماندو العدل كشف في لقاء إذاعي أن الشريف سيقدم مسلسلا اجتماعيا بنفس الأسلوب الذي اعتاده الجمهور، علما بأن آخر ظهور للممثل المصري في دراما رمضان يعود إلى رمضان 2021 حين قدّم مسلسل "كوفيد-25".