فتحي عبد الوهاب يطلق مبادرة لتوفير فرص عمل للفلسطينيين المقيمين في مصر

نشر الممثل المصري فتحي عبد الوهاب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، دعوة لتقديم المساعدة وتوفير فرص عمل للفلسطينيين المتواجدين بمصر في الوقت الحالي.

عبد الوهاب قال إنه سيستقبل رسائل من الفلسطينيين تتضمن حساباتهم واختصاصاتهم، على أن يقوم بنشرها لاحقا ويدعو الراغبين بتوظيفهم للتواصل معهم.

تضامن مع القضية

ولم تكن المبادرة الأولى للممثل المصري، فقد حرص على تقديم الدعم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة إبان "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي على مدار أكثر من 5 أشهر.

فمع نهاية العام 2023، كتب عبد الوهاب عبر حسابه، "أتمنى للعالم أن تكون 2024 أكثر عدلا ورحمةً وإنسانيةً وسلاما، وأن نشهد بأعيننا رفع الظلم عن أهالينا في فلسطين ويُزال عنهم طغيان الاحتلال الغاشم وأن يندحر بغير رجعة"، وفي نفس المنشور تفاعل أيضا مع الحرب التي تشهدها السودان وكتب، "أتمنى أن يعود السلام ليعم ربوع السودان الطيب وكل ربوع العالم".

وفي الـ17 من نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قام بإلقاء نصوص أدبية للشاعرة الفلسطينية هند جودة كتبت عقب "طوفان الأقصى"، ونشرها في فيديو عبر حسابه على فيسبوك.

وعلقت الشاعرة الفلسطينية على المنشور وكتبت، "ممتنة لقراءة كلماتي بكل هذا القرب والانتماء، وممتنة لإسماع صوت غزة الإنساني، نرجو أن تتوقف الحرب وأن تعيش غزة وفلسطين فلسطينيتها بدون غضب أو ظلم أو ترويع وقتل لأطفالها وأهلها، عاشت فلسطين حرة عربية".

وكان الفنان المصري نشر قبلها مقطعا صوتيا لجندي إسرائيلي وهو يتوسل لقائده مبديا خوفه من المقاومين الفلسطينيين بالقول "لا نستطيع هزيمتهم"، وعلق عليها فتحي عبد الوهاب وكتب "طرب".

وفي وقت سابق، دعا عبد الوهاب لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل ودعم المنتجات المصرية، ونشر أكثر من منشور عبر صفحته على فيسبوك لتأكيد تلك الدعوة.

كما طلب من جمهوره بداية نوفمبر/تشرين الثاني، توفير فرص عمل لاثنين من الطلاب الفلسطينيين في جامعات مصر بعد أن انقطع اتصالهم بأسرهم في غزة.

وبسبب منشوراته الداعمة لفلسطين، تعرضت صفحة عبد الوهاب على فيسبوك للحظر وطلب من جمهوره التفاعل معه.

يذكر أن عبد الوهاب يشارك في الموسم الدرامي في رمضان 2024 بأكثر من عمل، حيث يقدم شخصية نظام الملك في مسلسل "الحشاشين"، كما يشارك الفنان حمادة هلال في بطولة الجزء الرابع من مسلسل "المداح – أسطورة العودة".