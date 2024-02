في ختام برلين 74.. رسائل السينمائيين ضد الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت المخرجة الفرنسية من أصل أفريقي ماتي ديوب عن مساندتها للشعب الفلسطيني، ودعمها الكامل لأهل غزة ضد الهجمات الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء الإعلان خلال تسلمها جائزة الدب الذهبي وهي أرفع جوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي بألمانيا، ودعت المخرجة البرازيلية جوليونا روخاس الفائزة بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "المدينة البلد" بقسم "لقاءات" إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك فعل بن راسل والمخرج المشارك غيوم كايلو، الحائزان بفيلمهما "العمل المباشر" على جائزة أفضل فيلم في القسم نفسه.

وقال راسل على مسرح المهرجان "نحن ضد الإبادة الجماعية".

ومنحت لجنة التحكيم الدولية جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي "لا أرض أخرى" الذي أخرجه مجموعة من صانعي الأفلام الفلسطينيين، ويلقي الضوء على محاولات الاحتلال طرد الفلسطينيين من إحدى القرى في الضفة الغربية المحتلة.

وصعد اثنان من مخرجي الفيلم إلى المسرح، ووجها دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف احتلال إسرائيل للضفة الغربية، وأشارا إلى ضرورة أن تتوقف ألمانيا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

عودة الحق

وكانت الممثلة لوبيتا بينغو الحاصلة على جائزة الأوسكار عن فيلمي "12 عاما من العبودية " و"الفهد الأسود"، والتي ترأس لجنة التحكيم بالمهرجان، قد أعلنت عن فوز الفيلم الوثائقي "داهومي"، والذي يدور حول استعادة كنوز مملكة داهومي المنهوبة إلى جمهورية بنين في أفريقيا.

و"داهومي" هو الفيلم الأفريقي الثاني، الذي يفوز بالجائزة الكبرى في تاريخ مهرجان برلين، وذلك بعد الدراما الأوبرالية الجنوب أفريقية لمارك دورنفورد ماي "تنفس أمفيفوملو" (Breathe Umphefumlo) عام 2015.

ويعد الفيلم الوثائقي الثاني على التوالي الذي يفوز بجائزة الدب الذهبي في برلين، بعد "على المعتصم" (On the Adamant) للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبرت العام الماضي.

الفضية الرابعة

وفاز المخرج الكوري الجنوبي "هونغ سانغ سو" بجائزة الدب الفضي عن فيلم "احتياجات المسافر" وهي المرة الرابعة التي يحصل فيها على جوائز في مهرجان برلين بعد فوزه عام 2020 عن فيلم "المرأة التي هربت" وعام 2021 عن فيلم "مقدمة" وعام 2022 عن فيلم "الروائي".

وذهبت جائزة أفضل مخرج إلى الدومينيكي نيلسون كارلوس عن فيلم "بيبي" (Pepe) ويدور حول فرس النهر الذي أحضره ملك المخدرات بابلو إسكوبار إلى كولومبيا. وفاز فيلم الخيال العلمي الساخر "الإمبراطورية" (L’ Empire) للمخرج برونو دومونت بجائزة الدب الفضي للجنة التحكيم.

وخطفت إيميلى واتسون جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "أشياء صغيرة مثل هذه" (Small Things Like This) وفاز الأميركي سيباستيان ستان بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "رجل مختلف" (Different Man).

وفاز بجائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو ماتياس غلاسنر عن فيلم "الموت" كما حصد جائزة الدب الفضي للمساهمة الفنية المتميزة مارتن غشلاشت للتصوير السينمائي عن فيلم "حمام الشيطان" من إخراج فيرونيكا فرانز.