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"الصديق الحميم" بـ 63 مليون دولار.. مزاد لعرض لوحة للفنان السريالي رينيه ماغريت

This photo released by Christie’s auction house on Saturday Feb. 3, 2024, shows “L’ami intime” (The Intimate Friend) by surrealist painter René Magritte. A major work by Magritte that hasn’t been shown in public for a quarter century could fetch 50 million pounds ($64 million) at auction next month. Christie’s auction house announced Saturday Feb. 3, 2024 that it will offer “L’ami intime” (The Intimate Friend) at a March 7 sale in London marking a century of the surrealist movement in art. (Christie's via AP)Image: ASSOCIATED PRESS
لوحة "الصديق الحميم" للرسم السريالي البلجيكي رينيه ماغريت (أسوشيتد برس)
12/2/2024

لوحة تعرض دار كريستيز، في السابع من مارس/آذار المقبل، لوحة الفنان السريالي، رينيه ماغريت، "الصديق الحميم"، بسعر يصل لأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار أميركي).

وتحتفي الدار بالذكرى السنوية الـ 100 للبيان السريالي الذي أطلقه مؤسسها الشاعر، أندريه بريتون والميلاد الرسمي للحركة، من خلال عرض لوحة ماغريت للبيع بصفتها، التي وصفتها الدار بأنها أحد أكثر اللوحات رقيا وغموضا.

وتصوّر لوحة "الصديق الحميم"، التي رسمت في 1958، رجلا يدير ظهره، ومحدقا في المناظر الطبيعية الخضراء أمامه، بينما يطوف رغيف الفرنسي وكوب ماء على ظهره.

وتعرض الدار أعمالا للعديد من الشخصيات الأكثر اختراعا في السريالية؛ مثل: رينيه ماغريت وفرانسيس بيكابيا، وماكس إرنست وسلفادور دالي، وإيف تانغوي وجوان ميرو.

سيد الألغاز

رينيه ماغريت (1898-1967) فنان سريالي بلجيكي معروف بتصويره للأشياء المألوفة في سياقات غير مألوفة وغير متوقعة، التي غالبا ما أثارت تساؤلات حول طبيعة وحدود الفن. الواقع والتمثيل، إذ اشتهر بلوحاته التي تحمل استعارات وعُدّ سيد الألغاز.

ويقول ماغريت عن لوحاته "كل شيء في أعمالي يأتي من الشعور باليقين بأننا ننتمي، في الواقع، إلى عالم غامض".

وكان ماغريت يرتدي قبعة سوداء لا تفارقه. وظهرت في معظم لوحاته الشهيرة، أكثر من 50 مرة في أعماله بين 1926 و1966.

لوحة ابن الإنسان للفنان السيريالي رينيه ماغريت (مواقع التواصل الاجتماعي)

ظهرت القبعة في لوحة ماغريت الأكثر شهرة، "ابن الإنسان" (The Son Of Man)، حيث يظهر رجل اعتمر قبعة ماغريت، ويرى النقاد أنه هو، وتغطي وجهه تفاحة.

المصدر : الجزيرة