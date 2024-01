ابنة النجم الأميركي بن أفليك ترتدي سترة مزينة بخارطة فلسطين

عبّرت فيوليت أفليك ابنة الممثل الأميركي بن أفليك عن رفضها لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ودعمها للقضية الفلسطينية بارتداء سترة عليها خارطة فلسطين خلال رحلة تسوق مع والدتها الممثلة جينيفر غارنر.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، الممثلة جينيفر غارنر وابنتها فيوليت أفليك (18 عاما) خروجهما من أحد المتاجر بمدينة بيفرلي هيلز بمقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا وتركبان السيارة بعد رحلة تسوق.

وأثناء خروجها من المتجر بصحبة والدتها شوهدت فيوليت وهي ترتدي كمامة على وجهها وسترة سوداء تزينها صورة شريحة البطيخ التي أصبحت رمزا للتضامن الفلسطيني.

من جانبها، أشادت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" بموقف نجلة بن أفليك حيث نشرت صورة فيوليت وهي ترتدي سترة خارطة فلسطين قائلة: "شوهدت ابنة جينيفر غارنر البالغة من العمر 18 عاما اليوم وهي ترتدي قميصا من النوع الثقيل عليه البطيخ، وهي فاكهة تم إعادة استخدامها لتمثيل تحديات الشعب الفلسطيني".

Beverly Hills – Jennifer Garner's 18 year old daughter was spotted today donning a sweatshirt featuring a watermelon, a fruit repurposed to represent the challenges of the Palestinian people.

The symbol erases the entire country of Israel. pic.twitter.com/HYUtu6Vvgj

