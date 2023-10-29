"اسمي في العمل القادم أبو عبيدة".. الممثل محمد رمضان يتحدى إسرائيل

ظهر الممثل والمغني المصري محمد رمضان في مقطع مصور سخر خلاله من قناة إسرائيلية طالبت بمقاطعة أعماله، ورد عليها بقوله "اسمي في المسلسل القادم هو أبو عبيدة" في إشارة للمتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال رمضان في مقطع فيديو نشره على منصات التواصل "القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي الفنية لأني عملت فيديو أحث فيه العرب على الاتحاد والدفاع عن إخوتنا ونسائنا وأطفالنا ودمنا في غزة".

"اسمي في العمل القادم أبوعبيدة".. الممثل محمد رمضان يرد على طلب التلفزيون الإسرائيلي بمقاطعة أعماله بسبب حثه العرب على الاتحاد ومساندة غزة pic.twitter.com/sieK83dXnQ — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) October 28, 2023

وأضاف "وأنا أرد عليهم وأقول لهم: هذا أقل واجب أقوم به تجاه إخوتي، والواجب الثاني الذي سأقوم به هو من أجلكم أنتم أيتها القناة العاشرة الإسرائيلية، سيكون اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله هو أبو عبيدة".

وقبل أيام، ظهر رمضان في مقطع مصور بثه عبر منصات التواصل، عبّر من خلاله عن غضبه من الأحداث الجارية، وقدّم تعازيه لأسر الشهداء في غزة.

وقال أيضا إنه تلقى عددا هائلا من رسائل المتابعين تطالبه بالتفاعل مع الظروف الراهنة بقطاع غزة، عقب أحداث "طوفان الأقصى" حتى يصل الصوت للخارج، وتساءل "لمن يصل صوتنا؟" وتابع "صوتنا يجب أن يصل لبلادنا، فلدينا جيوش وأسلحة ودبابات وطائرات ونتركها حتى تصدأ، ثم نشتري غيرها (…) متى سنستخدم أسلحتنا؟".

وانفعل الممثل المصري غاضبا من "الجبن وعدم الرجولة" -حسب وصفه- حين تكتب رسائل باللغات الأجنبية لطلب الدفاع عن شعب عربي.

وتساءل موجها حديثه لمتابعيه "أين بلدك؟ وأين جيشك؟ صوتك يجب أن يصل لحكومتك.. قل لحكومتك: أخرجوا السلاح وحاربوا".

وقتها حظي ظهور رمضان باهتمام من قبل الإعلام الإسرائيلي، حيث كتب محرر الشؤون العربية بهيئة البث الإسرائيلية روعي كايس منشورا على منصة "إكس" قائلا "قام المطرب المصري الكبير محمد رمضان، بتصوير فيديو مخيف وعاطفي عقب الحرب على غزة".

أقوى وأجمل "لا سمح الله" قيلت في التاريخ#لا_سمح_الله pic.twitter.com/1Ef0oGVDfc — Mohanad Dostoevsky (@MohndDostoevsky) October 28, 2023

وجاء ظهور رمضان عقب الخطاب التاريخي للناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" أمس السبت، والذي تصدر منصات التواصل العربية، لما حمله من مضامين شديدة القوة على الاحتلال، وعالية الهمم لأهالي غزة وفلسطين والمتضامنين مع القضية من كافة أنحاء العالم.

ووجه أبو عبيدة خطابا لأهالي غزة، مثنيا على صمودهم في وجه العدوان الإسرائيلي، بينما نال الاحتلال نصيبه من خطاب الناطق باسم كتائب القسام، وتوعده بالهزيمة في المعركة البرية التي يسعى إليها.