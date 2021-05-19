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أحداث فلسطين

شاهد- بزعم محاولة طعن جنوده.. جيش الاحتلال يقتل فلسطينية في مستوطنة كريات أربع

شهود عيان: أحد المستوطنين المتطرفين أطلق النار على السيدة وألقى سلاحه بجانبها (مواقع التواصل)
شهود عيان: أحد المستوطنين المتطرفين أطلق النار على السيدة وألقى سلاحه بجانبها (مواقع التواصل)
19/5/2021-|آخر تحديث: 20/5/202111:31 AM (مكة المكرمة)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على فلسطينية في منطقة الخليل (جنوبي الضفة الغربية).

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فلسطينية "حاولت تنفيذ عملية طعن في مستوطنة كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل.

وأضافت أنه "تم إطلاق النار على الفلسطينية"، من دون المزيد من التفاصيل. وأشارت الإذاعة إلى أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، مما يشير إلى أن المستهدفين من الجنود.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية فيديوهات وصورا تظهر جثمان الشهيدة مسجى على الأرض بعد تعرضها لإطلاق النار.

في حين نقلت وكالة "شهاب" الفلسطينية عن شهود عيان أن أحد "المستوطنين المتطرفين -ويدعى عوفر- هو من أطلق النار وألقى سلاحه بجانبها، وهو السلاح نفسه الذي قتلها به".

 

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وازداد الوضع توترا في العاشر من مايو/أيار الجاري بشن إسرائيل عدوانا على الفلسطينيين في قطاع غزة؛ مما أسفر حتى فجر الأربعاء عن استشهاد 219 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيّدة، بجانب أكثر من 1500 جريح، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

في حين استشهد 27 فلسطينيا -بينهم 4 أطفال- وأُصيب نحو 7 آلاف في الضفة الغربية -بما فيها القدس- خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

المصدر : الصحافة الفلسطينية + وكالة الأناضول + وكالة سند

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