لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وقمع المحتجين في حي الشيخ جراح المقدسي وباقي مدن الضفة الغربية، وبينما استمرت في تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمما على المضي في التصعيد العسكري رغم كل الدعوات الدولية للتهدئة.

من جانبها، ركزت المقاومة الفلسطينية ضرباتها الصاروخية على ما يعرف بغلاف غزة.

وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:

منذ 6 دقائق

مصدر طبي: شهيدان وعدة إصابات جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمخيم جباليا شمالي غزة.

منذ 7 دقائق

المتحدث باسم كتائب القسام: نحذر العدو إن لم يتوقف حالا عن قصف البيوت الآمنة سنعاود قصف تل أبيب.

منذ 8 دقائق

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا 5 مقاتلين في غزة كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ بإتجاه إسرائيل.

منذ 18 دقيقة

مراسل الجزيرة: شهيدان و10 إصابات جراء تدمير مبنى بالكامل -قريب من ملجإ للأيتام- في حي الرمال التجاري في غزة.

منذ 24 دقيقة

كتائب القسام: قصفنا قاعدتي رعيم وحتسور بدفعة صاروخية، ومراسل الجزيرة يؤكد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مبنى مقابل مقر وزارة الصحة في غزة.

منذ 28 دقيقة

مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتفي أثر عملية تسلل على الحدود مع الأردن بعد العثور على فجوة في السياج، والسلطات الإسرائيلية تطلب من سكان مدينة بيسان الحدودية البقاء في منازلهم.

منذ 37 دقيقة

مراسل الجزيرة: إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

منذ 48 دقيقة

وزير الدفاع الإسرائيلي: كل مكان يخرج منه الإرهاب سنجعله هدفا لنا، وكل من يطلق الصواريخ على مواطنينا دمه مهدور.

منذ 52 دقيقة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وطائرات الاحتلال تدمر منزلا في حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر.

منذ 58 دقيقة

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: نسعى مع مصر والأردن وألمانيا لوقف إطلاق النار وضمان حل دائم في المنطقة.

والد احد الاطفال الذين استشهدوا يقول : هذا هو بنك اهداف الاحتلال pic.twitter.com/Aj0A7dpC64 — اخبار مقدسية من قلب الحدث (@bloods2020) May 17, 2021

منذ ساعة

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: بدأنا تحركا دبلوماسيا منذ أيام للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

منذ ساعة

بيان للرئاسة الفرنسية: فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة واتفقتا على مواصلة الجهود لهدنة سريعة.

منذ ساعة

مراسل الجزيرة: كتائب القسام تقصف قاعدة تل نوف الجوية بدفعة صاروخية، ويتحدث عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه بلدة أسدود جنوب تل أبيب.

منذ ساعة

الطائرات الإسرائيلية تطلق صواريخ تحذيرية على عدد من المباني السكنية في غزة.

منذ ساعة

مراسلة الجزيرة: الطائرات الإسرائيلية تطلق صاروخا تحذيريا على بناية المهند في غزة تمهيدا لتدميرها كليا. وتضم البناية 6 طوابق وشققا سكنية.

هذا ما تحارب به أختي الصغيرة القصف. pic.twitter.com/Pdl3QeN3X8 — ‏﮼محمدشامية🇵🇸 (@mohamad__shamia) May 16, 2021

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: الطائرات الإسرائيلية تطلق صاروخا تحذيريا على إحدى البنايات غرب غزة تمهيدا لقصفها كليا.

بلينكن: نرحب بجهود الأمم المتحدة وعدد من الدول لوقف إطلاق النار، وندعم أي مبادرة دبلوماسية لتحقيق ذلك لكن الأمر يعتمد على إرادة الأطراف.

منذ ساعتين

محاولات مستمرة لإطفاء حريق مجهول السبب في مقبرة الاستقلال الإسلامية وسط مدينة حيفا. للإشارة فمقبرة الاستقلال التاريخية وسط مدينة حيفا تعرضت سابقا لاعتداءات وعمليات تخريب.

منذ ساعتين

مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تضع حواجز في عدد من أحياء القدس وتفرض إجراءات مشددة بعد عملية الدهس أمس.

السفير التشيكي في #الكويت يتضامن مع الكيان الصهيوني عبر نشر صوره في حسابه على الانستغرام ..

هذا ما يتردد هنا في البلاد ، ومطالبات شعبية ب #طرد_السفير_التشيكي_في_الكويت pic.twitter.com/WqgUgHjCsm — سعد السعيدي (@salsaeedi) May 16, 2021

منذ ساعتين

مراسلة الجزيرة: القوات الإسرائيلية تعزز انتشارها في القدس وتقيم مزيدا من نقاط التفتيش، ولا يسمح إلا لحملة البطاقات الإسرائيلية والمنظمات الإنسانية بالدخول إلى حي الشيخ جراح.

منذ ساعتين

رويترز: ميركل تبحث مع نتنياهو الصراع في الشرق الأوسط، وتبلغه ضرورة التوصل إلى نهاية سريعة للصراع، وتؤكد له إدانتها لاحتجاجات في ألمانيا شهدت انتشار "الكراهية ومعاداة السامية"، على حد تعبيرها.

منذ 3 ساعات

مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع بيان من الصين وتونس والنرويج في مجلس الأمن يعرب عن القلق من الوضع في غزة.

منذ 3 ساعات

حركة الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد حسام أبو هربيد قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة.

منذ 3 ساعات

سرايا القدس: قصفنا موقع نحال عوز العسكري بعشرات قذائف الهاون.

عجيب صبركم!

تتضاءل أوجاعنا إلى جوار اوجاعكم، قضاياهم الكُبرى تعلمنا أن هناك حُبًا كبيرًا، لإله واحد، نُضحّي لأجله بالغالي والنفيس، ونسلّم لحكمته وقضاءه، ثمّ لا نزداد فيه إلا حُبًا..ولا نفِرُّ منه إلا إليه عقيدة راسخة لا تتململ عند كل مصيبة. #GazaUnderAttak pic.twitter.com/Zl10FKtNjV — Muath Abdeen (@AbdeenMuath) May 17, 2021

منذ 3 ساعات

مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة.

منذ 3 ساعات

كتائب القسام: قصفنا بلدة كريات ملاخي بالصواريخ.

منذ 4 ساعات

كتائب القسام: قصفنا قاعدة التنصت 8200 "أوريم" وجددنا قصف نتيفوت بالصواريخ.

منذ 4 ساعات

بلينكن: طلبنا من إسرائيل توضيحا بشأن استهداف برج يضم مكاتب إعلامية في غزة.

منذ 4 ساعات

الجيش الإسرائيلي: غواصة موجهة تابعة لحماس حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو مسؤولي البلدات المتاخمة لقطاع غزة إلى اجتماع طارئ اليوم.

منذ 4 ساعات

مصادر طبية إسرائيلية: 12 جريحا في القصف الذي استهدف بلدات إسرائيلية منهم 8 في أسدود.

منذ 4 ساعات

بلينكن: يجب إحلال السلام كي تعيش دولتا إسرائيل وفلسطين بسلام جنبا إلى جنب.

منذ 4 ساعات

سرايا القدس: استهدفنا هرتسليا شمال تل أبيب بعدد كبير من الصواريخ

منذ 4 ساعات

مراسل#الجزيرة: قصف صاروخي جديد باتجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

منذ 4 ساعات

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلا و35 امرأة و1305 مصابين.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي إنفجار في مدينة هرتسليا.

منذ 4 ساعات

مصادر طبية إسرائيلية: 9 إصابات جراء قصف أسدود ونتيفوت بالصواريخ.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف منزلا جنوبي خان يونس في قطاع غزة.

منذ 4 ساعات

واشنطن بوست: إدارة بايدن تقر صفقة سلاح لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، والجزء الأكبر من الصفقة يتعلق بقذائف عالية الدقة، وقد تم إخطار الكونغرس بالصفقة في 5 من الشهر الجاري.

منذ 4 ساعات

كتائب القسام: قصفنا نتيفوت وقاعدتي حتسريم وتسيلم العسكريتين بالصواريخ.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 8 إسرائيليين جراء سقوط صاروخين أطلقا من غزة على مبنى في أسدود.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

منذ 4 ساعات

مكتب الإعلام الحكومي في غزة: جيش الاحتلال ينذر مؤسسات أممية بنيته قصف مدرستي البراق والأقصى.

منذ 4 ساعات

سرايا القدس: استهدفنا قبل قليل مدينة أسدود بدفعة من الصواريخ.

منذ 4 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 8 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في أسدود.

منذ 4 ساعات

مصادر طبية: استشهاد فتى وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

منذ 5 ساعات

كتائب القسام: قصفنا بعشرات الصواريخ أسدود وعسقلان وبئر السبع ردا على العربدة الجوفاء على أهلنا في قطاع غزة.

منذ 5 ساعات

الجيش الإسرائيلي: إحدى قطعنا البحرية تعرضت لهجوم صاروخي دون أن تتم إصابتها.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في عسقلان بعد إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ على بلدات متاخمة لغزة.

منذ 5 ساعات

كتائب القسام: استهدفنا بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بدفعة من الصواريخ.

منذ 5 ساعات

الاتحاد الأوروبي: يجب معالجة جذور الصراع واستئناف عملية السلام لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

منذ 5 ساعات

كتائب القسام: نبدأ الآن برد صاروخي كبير ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: تعرض بئر السبع لقصف صاروخي بعد الإعلان عن استهداف قائد لواء الشمال في الجهاد الإسلامي بغزة.

منذ 5 ساعات

كتائب القسام: قصفنا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: الغارة الإسرائيلية الأخيرة غربي مدينة غزة استهدفت سيارة وأدت إلى سقوط 3 شهداء.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: إصابات خطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في عبسان شرق خان يونس.

منذ 5 ساعات

الكرملين: قلقون من تزايد عدد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على المنشآت التي تضم وسائل إعلام دولية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيشكل خطرا بالنسبة لنا إذا توسعت رقعته بطريقة يصعب السيطرة عليها.

منذ 6 ساعات

الكرملين: بوتين لم يتواصل مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيم ذلك بسرعة.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات حربية إسرائيلية تقصف سيارة غربي مدينة غزة.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية على شاطئ بحر مدينة غزة.

منذ 6 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مشاهد أولية لموقع سقوط صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية على عسقلان.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: نقل 9 جرحى إسرائيليين على الأقل إلى المستشفى جراء الهجمات الصاروخية الأخيرة من غزة.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: الدفعات الصاروخية التي أطلقت من غزة استهدفت جنوبي عسقلان والنقب الغربي.

منذ 6 ساعات

مؤسسات حقوقية في غزة: بنك الأهداف الحقيقي لإسرائيل هو المدنيون.

منذ 6 ساعات

مؤسسات حقوقية في غزة: نطالب بضرورة توفير ممرات إنسانية عاجلة إلى القطاع.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

منذ 6 ساعات

كتائب القسام: قصفنا موقع كيسوفيم بدفعة صاروخية.

منذ 6 ساعات

كتائب القسام: قصفنا عسقلان المحتلة بالصواريخ ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين.

منذ 6 ساعات

أردوغان للبابا فرنسيس: المذابح ضد الفلسطينيين ستستمر ما لم تتم معاقبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية.

منذ 6 ساعات

أردوغان في اتصال بالبابا فرنسيس: إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم بل جميع المسلمين والمسيحيين.

منذ 6 ساعات

منظمة العفو الدولية: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مخيم الشاطئ في غزة.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: السيطرة على الحريق في مصنع الإسفنج في مخيم جباليا بعد تعرضه لغارة إسرائيلية.

منذ 7 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مجمع بلدات أشكول في النقب الغربي المتاخم للحدود شرق قطاع غزة.

منذ 7 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: السلطات تطلب من سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة التزام الملاجئ حتى إشعار آخر.

منذ 7 ساعات

مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

منذ 7 ساعات

شركة توزيع الكهرباء في غزة: كميات الوقود المتوفرة تساعدنا على تشغيل الكهرباء ليومين أو ثلاثة كأقصى حد.

منذ 7 ساعات

شركة توزيع الكهرباء في غزة: نطالب بالضغط على الاحتلال لفتح معبر كرم أبو سالم وإدخال الوقود، وطواقمنا غير قادرة على الوصول إلى المناطق المستهدفة جراء قصف الاحتلال للطرق.

منذ 8 ساعات

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 1180 هدفا في أنحاء القطاع منذ بدء العمليات ورصدنا إطلاق 3160 صاروخا وقذيفة من غزة.

منذ 8 ساعات

مدير الدفاع المدني في شمال غزة للجزيرة: الاحتلال يدمر البنى التحتية ويستهدف الطرق لعرقلة عمل الدفاع المدني.

منذ 8 ساعات

مدير الدفاع المدني في محافظة شمال غزة للجزيرة: مدفعية الاحتلال أطلقت منذ الصباح 8 قذائف فسفورية.

منذ 8 ساعات

مراسلة الجزيرة: حريق جراء غارات للاحتلال على مصنع للإسفنج في غزة وفرق الإطفاء تواجه صعوبة بالسيطرة عليه.

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء الفلسطيني: نهيب بالمجتمع الدولي التدخل لوقف العدوان، ولا يمكن لإسرائيل أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.

منذ 8 ساعات

الجيش الإسرائيلي: تم تحييد فلسطيني حاول دهس جنود عند حاجز حوارة جنوب نابلس.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: 6 مصابين جراء صواريخ أطلقت من غزة على بئر السبع والنقب الغربي نقلوا للمستشفى الليلة الماضية.

منذ 8 ساعات

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو كان يحضر للاحتفال بنتائج الغارات لكنه تراجع بعد أن اكتشف أن النتائج متواضعة.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

منذ 9 ساعات

الجيش الإسرائيلي: 60 صاروخا أطلقت من غزة بين 7 مساء و7 صباحا تم اعتراض بعضها وسقطت 10 داخل القطاع.

منذ 9 ساعات

الخارجية الإيرانية: يجب تصنيف جرائم الكيان المحتل في فلسطين جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعب بأكمله، ونطالب الحكومات والمؤسسات الدولية بوقف انحيازها للمعتدي.

منذ 9 ساعات

مراسلة الجزيرة: فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

منذ 9 ساعات

مراسلة الجزيرة: غارات وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي جديد من قوات الاحتلال المتمركزة في جنوب عسقلان على غزة.

منذ 10 ساعات

الجيش الإسرائيلي: المقاتلات شنت الليلة الماضية غارات مكثفة على مشروع الأنفاق العملاق لحماس

منذ 10 ساعات

الجيش الإسرائيلي: هجمات الليلة الماضية على قطاع غزة كانت المرحلة الثالثة من عملية حارس الأسوار، واستهدفت بشكل مكثف مشروع الأنفاق العملاق لحركة حماس.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كيرم شالوم المتاخمة لحدود جنوب قطاع غزة أعقبها انفجارات.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.

منذ 11 ساعة

الجيش الإسرائيلي: آخر هجمات صاروخية من غزة استهدفت بئر السبع وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة لم توقع إصابات.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق القطاع، والمدفعية تقصف مناطق شرق مدينة غزة.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على مجمع أنصار الحكومي في قطاع غزة

منذ 11 ساعة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهداف 9 منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.

منذ 11 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية جديدة على حي تل الهوى في جنوب مدينة غزة.

منذ 12 ساعة

سرايا القدس: تم قصف مستوطنات سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف بدفعات صاروخية مكثفة.

منذ 12 ساعة

منظمة "مراسلون بلا حدود" تقدم شكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلامية في غزة.

منذ 12 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف موقعا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

منذ 13 ساعة

ميرفي ويونغ: نأمل في التوصل لوقف إطلاق النار بسرعة واتخاذ خطوات للحفاظ على مستقبل يشمل حل الدولتين.

منذ 13 ساعة

ميرفي ويونغ: نتيجة لصواريخ حماس ورد إسرائيل، فإن على الجانبين الإقرار بأن أرواحا كثيرة فقدت.

منذ 13 ساعة

السيناتور الأميركي ميرفي والسيناتور يونغ: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بوجه صواريخ حماس بطريقة تتناسب مع التهديد.

منذ 14 ساعة

سرايا القدس: تم قصف سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف بدفعات صاروخية مكثفة.

منذ 14 ساعة

سرايا القدس: وجهنا ضربة صاروخية مكثفة ردا على القصف الإسرائيلي وإرهاب المدنيين الآمنين.

منذ 14 ساعة

28 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ يدعون في بيان إلى وقف فوري لإطلاق النار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

منذ 14 ساعة

مراسل الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على شرق ووسط قطاع غزة.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تقصف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلا آخر في دير البلح وسط القطاع.

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف مناطق في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

منذ 15 ساعة

بايدن: إدارتي تعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق تهدئة دائمة، والطرفان يستحقان العيش بأمن وسلام.

منذ 15 ساعة

المتحدث باسم شركة كهرباء غزة: الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بإمدادات الكهرباء إلى مدينة غزة.

منذ 16 ساعة

السيسي: الأهمية القصوى الآن والعاجلة هي وقف العنف والقتل الذي يتم حتى يعود الهدوء مرة أخرى في قطاع غزة، وأدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بجانب مصر لوقف أعمال القتل التي تتم وإنهاء هذا الصراع.

منذ 16 ساعة

السيسي: مصر تبذل جهودا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والأمل موجود.

منذ 16 ساعة

تحقيق للجزيرة يكشف نوعية القنابل المدمرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في تدمير برج الجلاء في غزة، ويتوصل إلى أن القنابل المستخدمة من طراز "جي بي يو-31″ و"جي بي يو-39" المجنحة شديدتي الانفجار والتدمير وهي تستخدم في اختراق المواقع العسكرية شديدة التحصين.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في غزة جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: الغارات الإسرائيلية على غزة استهدفت مقرات حكومية ومواقع للمقاومة وشوارع وأحياء سكنية.

منذ 16 ساعة

الجيش الإسرائيلي: الغارات استهدفت مجمع أنصار الحكومي في قطاع غزة.

منذ 16 ساعة

مراسل الجزيرة: أكثر من 60 غارة إسرائيلية على غزة ومحيطها خلال النصف ساعة الأخيرة.

منذ 16 ساعة

الجيش الإسرائيلي: تنفيذ غارات على نطاق واسع ضد أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: سيارات الإسعاف تواجه صعوبات في التحرك في ظل استمرار قصف إسرائيلي مكثف على غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع القصف على مدينة غزة وشمالها.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مكثفة قرب مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية جديدة على مدينة غزة تركزت على عدة مناطق في شمال القطاع وأدت إلى انفجارات عنيفة.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف منزلا في حي الزيتون في مدينة غزة.

منذ 17 ساعة

الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره القطري هاتفيا جهود إعادة الهدوء إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، كما بحث مع نظيره السعودي الجهود الجارية لتهدئة التوترات.

منذ 17 ساعة

كتائب القسام: إطلاق دفعة صاروخية جديدة تجاه مدينة عسقلان ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين.

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق زراعية في جنوب قطاع غزة وشمالها.

آثار القصف العنيف على قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)

منذ 17 ساعة

أكسيوس: المبعوث الأممي للشرق الأوسط أجرى محادثات مكثفة خلال الساعات الماضية مع إسرائيل وحماس والمخابرات المصرية.

منذ 17 ساعة

مراسلة الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في منطقة النقب الغربي جنوبي إسرائيل.

منذ 17 ساعة

كتائب القسام: قصفنا مستوطنة نتيفوت بدفعة صاروخية ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين.

منذ 17 ساعة

كتائب القسام: قصفنا مدينة بئر السبع بدفعة صاروخية ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع إثر سقوط صواريخ انطلقت من قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

منذ 18 ساعة

مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق خان يونس ومخيمي البريج والمغازي في قطاع غزة.

منذ 18 ساعة

الخارجية الأميركية: بلينكن ونظيره الفرنسي أعربا في اتصال هاتفي عن قلقهما بشأن العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

منذ 18 ساعة

مراسلة الجزيرة: مستوطنون مسلحون يطلقون النار ويصيبون شابين فلسطينيين في حي شعفاط شمال القدس.

منذ 18 ساعة

مراسلة الجزيرة: مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في حي شعفاط شمال القدس.