لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

في اليوم الرابع من أوسع مواجهة منذ حرب عام 2014، وجهت المقاومة الفلسطينية المزيد من الضربات لأهداف إسرائيلية وصولا إلى مدينة إيلات، كما أعلنت كتائب القسام أنها زجت بطائرات مسيرة مفخخة في المعركة.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة وقمع المحتجين في حي الشيخ جراح المقدسي وباقي مدن الضفة الغربية، وبينما استمرت في تدمير منازل المدنيين والبنية التحتية، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصمما على المضي في التصعيد العسكري رغم كل الدعوات الدولية للتهدئة.
من جانبها، ركزت المقاومة الفلسطينية ضرباتها الصاروخية على ما يعرف بغلاف غزة.
وتتابع الجزيرة نت آخر التطورات لحظة بلحظة:
مصدر طبي: شهيدان وعدة إصابات جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمخيم جباليا شمالي غزة.
المتحدث باسم كتائب القسام: نحذر العدو إن لم يتوقف حالا عن قصف البيوت الآمنة سنعاود قصف تل أبيب.
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا 5 مقاتلين في غزة كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ بإتجاه إسرائيل.
مراسل الجزيرة: شهيدان و10 إصابات جراء تدمير مبنى بالكامل -قريب من ملجإ للأيتام- في حي الرمال التجاري في غزة.
كتائب القسام: قصفنا قاعدتي رعيم وحتسور بدفعة صاروخية، ومراسل الجزيرة يؤكد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مبنى مقابل مقر وزارة الصحة في غزة.
مراسل الجزيرة: الجيش الإسرائيلي يقتفي أثر عملية تسلل على الحدود مع الأردن بعد العثور على فجوة في السياج، والسلطات الإسرائيلية تطلب من سكان مدينة بيسان الحدودية البقاء في منازلهم.
مراسل الجزيرة: إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وزير الدفاع الإسرائيلي: كل مكان يخرج منه الإرهاب سنجعله هدفا لنا، وكل من يطلق الصواريخ على مواطنينا دمه مهدور.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وطائرات الاحتلال تدمر منزلا في حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر.
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: نسعى مع مصر والأردن وألمانيا لوقف إطلاق النار وضمان حل دائم في المنطقة.
والد احد الاطفال الذين استشهدوا يقول : هذا هو بنك اهداف الاحتلال pic.twitter.com/Aj0A7dpC64
— اخبار مقدسية من قلب الحدث (@bloods2020) May 17, 2021
المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: بدأنا تحركا دبلوماسيا منذ أيام للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
بيان للرئاسة الفرنسية: فرنسا ومصر ناقشتا أزمة غزة واتفقتا على مواصلة الجهود لهدنة سريعة.
مراسل الجزيرة: كتائب القسام تقصف قاعدة تل نوف الجوية بدفعة صاروخية، ويتحدث عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه بلدة أسدود جنوب تل أبيب.
الطائرات الإسرائيلية تطلق صواريخ تحذيرية على عدد من المباني السكنية في غزة.
مراسلة الجزيرة: الطائرات الإسرائيلية تطلق صاروخا تحذيريا على بناية المهند في غزة تمهيدا لتدميرها كليا. وتضم البناية 6 طوابق وشققا سكنية.
هذا ما تحارب به أختي الصغيرة القصف. pic.twitter.com/Pdl3QeN3X8
— ﮼محمدشامية🇵🇸 (@mohamad__shamia) May 16, 2021
مراسل الجزيرة: الطائرات الإسرائيلية تطلق صاروخا تحذيريا على إحدى البنايات غرب غزة تمهيدا لقصفها كليا.
بلينكن: نرحب بجهود الأمم المتحدة وعدد من الدول لوقف إطلاق النار، وندعم أي مبادرة دبلوماسية لتحقيق ذلك لكن الأمر يعتمد على إرادة الأطراف.
محاولات مستمرة لإطفاء حريق مجهول السبب في مقبرة الاستقلال الإسلامية وسط مدينة حيفا. للإشارة فمقبرة الاستقلال التاريخية وسط مدينة حيفا تعرضت سابقا لاعتداءات وعمليات تخريب.
مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تضع حواجز في عدد من أحياء القدس وتفرض إجراءات مشددة بعد عملية الدهس أمس.
السفير التشيكي في #الكويت يتضامن مع الكيان الصهيوني عبر نشر صوره في حسابه على الانستغرام ..
هذا ما يتردد هنا في البلاد ، ومطالبات شعبية ب #طرد_السفير_التشيكي_في_الكويت pic.twitter.com/WqgUgHjCsm
— سعد السعيدي (@salsaeedi) May 16, 2021
مراسلة الجزيرة: القوات الإسرائيلية تعزز انتشارها في القدس وتقيم مزيدا من نقاط التفتيش، ولا يسمح إلا لحملة البطاقات الإسرائيلية والمنظمات الإنسانية بالدخول إلى حي الشيخ جراح.
رويترز: ميركل تبحث مع نتنياهو الصراع في الشرق الأوسط، وتبلغه ضرورة التوصل إلى نهاية سريعة للصراع، وتؤكد له إدانتها لاحتجاجات في ألمانيا شهدت انتشار "الكراهية ومعاداة السامية"، على حد تعبيرها.
مصادر دبلوماسية للجزيرة: مشروع بيان من الصين وتونس والنرويج في مجلس الأمن يعرب عن القلق من الوضع في غزة.
حركة الجهاد الإسلامي: ننعى الشهيد حسام أبو هربيد قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة.
سرايا القدس: قصفنا موقع نحال عوز العسكري بعشرات قذائف الهاون.
عجيب صبركم!
تتضاءل أوجاعنا إلى جوار اوجاعكم، قضاياهم الكُبرى تعلمنا أن هناك حُبًا كبيرًا، لإله واحد، نُضحّي لأجله بالغالي والنفيس، ونسلّم لحكمته وقضاءه، ثمّ لا نزداد فيه إلا حُبًا..ولا نفِرُّ منه إلا إليه
عقيدة راسخة لا تتململ عند كل مصيبة. #GazaUnderAttak pic.twitter.com/Zl10FKtNjV
— Muath Abdeen (@AbdeenMuath) May 17, 2021
مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة.
كتائب القسام: قصفنا بلدة كريات ملاخي بالصواريخ.
كتائب القسام: قصفنا قاعدة التنصت 8200 "أوريم" وجددنا قصف نتيفوت بالصواريخ.
بلينكن: طلبنا من إسرائيل توضيحا بشأن استهداف برج يضم مكاتب إعلامية في غزة.
الجيش الإسرائيلي: غواصة موجهة تابعة لحماس حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية.
مراسل الجزيرة: رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو مسؤولي البلدات المتاخمة لقطاع غزة إلى اجتماع طارئ اليوم.
مصادر طبية إسرائيلية: 12 جريحا في القصف الذي استهدف بلدات إسرائيلية منهم 8 في أسدود.
بلينكن: يجب إحلال السلام كي تعيش دولتا إسرائيل وفلسطين بسلام جنبا إلى جنب.
سرايا القدس: استهدفنا هرتسليا شمال تل أبيب بعدد كبير من الصواريخ
مراسل#الجزيرة: قصف صاروخي جديد باتجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الضحايا في قطاع غزة إلى 200 شهيد بينهم 59 طفلا و35 امرأة و1305 مصابين.
وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوي إنفجار في مدينة هرتسليا.
مصادر طبية إسرائيلية: 9 إصابات جراء قصف أسدود ونتيفوت بالصواريخ.
مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف منزلا جنوبي خان يونس في قطاع غزة.
واشنطن بوست: إدارة بايدن تقر صفقة سلاح لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، والجزء الأكبر من الصفقة يتعلق بقذائف عالية الدقة، وقد تم إخطار الكونغرس بالصفقة في 5 من الشهر الجاري.
كتائب القسام: قصفنا نتيفوت وقاعدتي حتسريم وتسيلم العسكريتين بالصواريخ.
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 8 إسرائيليين جراء سقوط صاروخين أطلقا من غزة على مبنى في أسدود.
مراسل الجزيرة: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
مكتب الإعلام الحكومي في غزة: جيش الاحتلال ينذر مؤسسات أممية بنيته قصف مدرستي البراق والأقصى.
سرايا القدس: استهدفنا قبل قليل مدينة أسدود بدفعة من الصواريخ.
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 8 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في أسدود.
مصادر طبية: استشهاد فتى وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف منزل في دير البلح وسط قطاع غزة.
كتائب القسام: قصفنا بعشرات الصواريخ أسدود وعسقلان وبئر السبع ردا على العربدة الجوفاء على أهلنا في قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: إحدى قطعنا البحرية تعرضت لهجوم صاروخي دون أن تتم إصابتها.
مراسل الجزيرة: دوي صفارات الإنذار في عسقلان بعد إطلاق فصائل فلسطينية صواريخ على بلدات متاخمة لغزة.
كتائب القسام: استهدفنا بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة بدفعة من الصواريخ.
الاتحاد الأوروبي: يجب معالجة جذور الصراع واستئناف عملية السلام لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كتائب القسام: نبدأ الآن برد صاروخي كبير ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: تعرض بئر السبع لقصف صاروخي بعد الإعلان عن استهداف قائد لواء الشمال في الجهاد الإسلامي بغزة.
كتائب القسام: قصفنا موقع مارس العسكري بقذائف الهاون.
مراسل الجزيرة: الغارة الإسرائيلية الأخيرة غربي مدينة غزة استهدفت سيارة وأدت إلى سقوط 3 شهداء.
مراسل الجزيرة: إصابات خطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في عبسان شرق خان يونس.
الكرملين: قلقون من تزايد عدد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على المنشآت التي تضم وسائل إعلام دولية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيشكل خطرا بالنسبة لنا إذا توسعت رقعته بطريقة يصعب السيطرة عليها.
الكرملين: بوتين لم يتواصل مع القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية لكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيم ذلك بسرعة.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات حربية إسرائيلية تقصف سيارة غربي مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية على شاطئ بحر مدينة غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية تنشر مشاهد أولية لموقع سقوط صاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية على عسقلان.
مراسل الجزيرة: نقل 9 جرحى إسرائيليين على الأقل إلى المستشفى جراء الهجمات الصاروخية الأخيرة من غزة.
مراسل الجزيرة: الدفعات الصاروخية التي أطلقت من غزة استهدفت جنوبي عسقلان والنقب الغربي.
مؤسسات حقوقية في غزة: بنك الأهداف الحقيقي لإسرائيل هو المدنيون.
مؤسسات حقوقية في غزة: نطالب بضرورة توفير ممرات إنسانية عاجلة إلى القطاع.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
كتائب القسام: قصفنا موقع كيسوفيم بدفعة صاروخية.
كتائب القسام: قصفنا عسقلان المحتلة بالصواريخ ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين.
أردوغان للبابا فرنسيس: المذابح ضد الفلسطينيين ستستمر ما لم تتم معاقبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية.
أردوغان في اتصال بالبابا فرنسيس: إسرائيل لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم بل جميع المسلمين والمسيحيين.
منظمة العفو الدولية: ندعو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على مخيم الشاطئ في غزة.
مراسل الجزيرة: السيطرة على الحريق في مصنع الإسفنج في مخيم جباليا بعد تعرضه لغارة إسرائيلية.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مجمع بلدات أشكول في النقب الغربي المتاخم للحدود شرق قطاع غزة.
وسائل إعلام إسرائيلية: السلطات تطلب من سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة التزام الملاجئ حتى إشعار آخر.
مراسلة الجزيرة: غارة إسرائيلية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
شركة توزيع الكهرباء في غزة: كميات الوقود المتوفرة تساعدنا على تشغيل الكهرباء ليومين أو ثلاثة كأقصى حد.
شركة توزيع الكهرباء في غزة: نطالب بالضغط على الاحتلال لفتح معبر كرم أبو سالم وإدخال الوقود، وطواقمنا غير قادرة على الوصول إلى المناطق المستهدفة جراء قصف الاحتلال للطرق.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 1180 هدفا في أنحاء القطاع منذ بدء العمليات ورصدنا إطلاق 3160 صاروخا وقذيفة من غزة.
مدير الدفاع المدني في شمال غزة للجزيرة: الاحتلال يدمر البنى التحتية ويستهدف الطرق لعرقلة عمل الدفاع المدني.
مدير الدفاع المدني في محافظة شمال غزة للجزيرة: مدفعية الاحتلال أطلقت منذ الصباح 8 قذائف فسفورية.
مراسلة الجزيرة: حريق جراء غارات للاحتلال على مصنع للإسفنج في غزة وفرق الإطفاء تواجه صعوبة بالسيطرة عليه.
رئيس الوزراء الفلسطيني: نهيب بالمجتمع الدولي التدخل لوقف العدوان، ولا يمكن لإسرائيل أن تجمع بين عدوانها وحصولها على الأمن.
الجيش الإسرائيلي: تم تحييد فلسطيني حاول دهس جنود عند حاجز حوارة جنوب نابلس.
مراسل الجزيرة: 6 مصابين جراء صواريخ أطلقت من غزة على بئر السبع والنقب الغربي نقلوا للمستشفى الليلة الماضية.
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو كان يحضر للاحتفال بنتائج الغارات لكنه تراجع بعد أن اكتشف أن النتائج متواضعة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
الجيش الإسرائيلي: 60 صاروخا أطلقت من غزة بين 7 مساء و7 صباحا تم اعتراض بعضها وسقطت 10 داخل القطاع.
الخارجية الإيرانية: يجب تصنيف جرائم الكيان المحتل في فلسطين جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لشعب بأكمله، ونطالب الحكومات والمؤسسات الدولية بوقف انحيازها للمعتدي.
مراسلة الجزيرة: فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.
مراسلة الجزيرة: غارات وقصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي جديد من قوات الاحتلال المتمركزة في جنوب عسقلان على غزة.
الجيش الإسرائيلي: المقاتلات شنت الليلة الماضية غارات مكثفة على مشروع الأنفاق العملاق لحماس
الجيش الإسرائيلي: هجمات الليلة الماضية على قطاع غزة كانت المرحلة الثالثة من عملية حارس الأسوار، واستهدفت بشكل مكثف مشروع الأنفاق العملاق لحركة حماس.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كيرم شالوم المتاخمة لحدود جنوب قطاع غزة أعقبها انفجارات.
مراسل الجزيرة: فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع شمال قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على مجمع أنصار الحكومي غرب مدينة غزة.
الجيش الإسرائيلي: آخر هجمات صاروخية من غزة استهدفت بئر السبع وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة لم توقع إصابات.
مراسل الجزيرة: تحليق مكثف للطيران الحربي وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق القطاع، والمدفعية تقصف مناطق شرق مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية جديدة على مجمع أنصار الحكومي في قطاع غزة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: استهداف 9 منازل لقادة في حماس في أنحاء قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة.
مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية جديدة على حي تل الهوى في جنوب مدينة غزة.
سرايا القدس: تم قصف مستوطنات سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف بدفعات صاروخية مكثفة.
منظمة "مراسلون بلا حدود" تقدم شكوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية لقصفها مقرات إعلامية في غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف موقعا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ميرفي ويونغ: نأمل في التوصل لوقف إطلاق النار بسرعة واتخاذ خطوات للحفاظ على مستقبل يشمل حل الدولتين.
ميرفي ويونغ: نتيجة لصواريخ حماس ورد إسرائيل، فإن على الجانبين الإقرار بأن أرواحا كثيرة فقدت.
السيناتور الأميركي ميرفي والسيناتور يونغ: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها بوجه صواريخ حماس بطريقة تتناسب مع التهديد.
سرايا القدس: تم قصف سديروت ونتيفوت وشعار هنيغف بدفعات صاروخية مكثفة.
سرايا القدس: وجهنا ضربة صاروخية مكثفة ردا على القصف الإسرائيلي وإرهاب المدنيين الآمنين.
28 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ يدعون في بيان إلى وقف فوري لإطلاق النار في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
مراسل الجزيرة: تجدد الغارات الإسرائيلية على شرق ووسط قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية.
مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تقصف منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومنزلا آخر في دير البلح وسط القطاع.
مراسل الجزيرة: غارات جوية إسرائيلية جديدة تستهدف مناطق في شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
بايدن: إدارتي تعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتحقيق تهدئة دائمة، والطرفان يستحقان العيش بأمن وسلام.
المتحدث باسم شركة كهرباء غزة: الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارا جسيمة بإمدادات الكهرباء إلى مدينة غزة.
السيسي: الأهمية القصوى الآن والعاجلة هي وقف العنف والقتل الذي يتم حتى يعود الهدوء مرة أخرى في قطاع غزة، وأدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بجانب مصر لوقف أعمال القتل التي تتم وإنهاء هذا الصراع.
السيسي: مصر تبذل جهودا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والأمل موجود.
تحقيق للجزيرة يكشف نوعية القنابل المدمرة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في تدمير برج الجلاء في غزة، ويتوصل إلى أن القنابل المستخدمة من طراز "جي بي يو-31″ و"جي بي يو-39" المجنحة شديدتي الانفجار والتدمير وهي تستخدم في اختراق المواقع العسكرية شديدة التحصين.
مراسل الجزيرة: انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في غزة جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة.
مراسل الجزيرة: الغارات الإسرائيلية على غزة استهدفت مقرات حكومية ومواقع للمقاومة وشوارع وأحياء سكنية.
الجيش الإسرائيلي: الغارات استهدفت مجمع أنصار الحكومي في قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: أكثر من 60 غارة إسرائيلية على غزة ومحيطها خلال النصف ساعة الأخيرة.
الجيش الإسرائيلي: تنفيذ غارات على نطاق واسع ضد أهداف في جميع أنحاء قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: سيارات الإسعاف تواجه صعوبات في التحرك في ظل استمرار قصف إسرائيلي مكثف على غزة.
مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع القصف على مدينة غزة وشمالها.
مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مكثفة قرب مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية جديدة على مدينة غزة تركزت على عدة مناطق في شمال القطاع وأدت إلى انفجارات عنيفة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال تقصف منزلا في حي الزيتون في مدينة غزة.
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره القطري هاتفيا جهود إعادة الهدوء إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، كما بحث مع نظيره السعودي الجهود الجارية لتهدئة التوترات.
كتائب القسام: إطلاق دفعة صاروخية جديدة تجاه مدينة عسقلان ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين.
مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق زراعية في جنوب قطاع غزة وشمالها.
أكسيوس: المبعوث الأممي للشرق الأوسط أجرى محادثات مكثفة خلال الساعات الماضية مع إسرائيل وحماس والمخابرات المصرية.
مراسلة الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في منطقة النقب الغربي جنوبي إسرائيل.
كتائب القسام: قصفنا مستوطنة نتيفوت بدفعة صاروخية ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين.
كتائب القسام: قصفنا مدينة بئر السبع بدفعة صاروخية ردا على العدوان المتواصل بحق المدنيين.
مراسل الجزيرة: صفارات الإنذار تدوي في بئر السبع إثر سقوط صواريخ انطلقت من قطاع غزة.
مراسل الجزيرة: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.
مراسل الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق خان يونس ومخيمي البريج والمغازي في قطاع غزة.
الخارجية الأميركية: بلينكن ونظيره الفرنسي أعربا في اتصال هاتفي عن قلقهما بشأن العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.
مراسلة الجزيرة: مستوطنون مسلحون يطلقون النار ويصيبون شابين فلسطينيين في حي شعفاط شمال القدس.
مراسلة الجزيرة: مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في حي شعفاط شمال القدس.
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، كما جدد في اتصاله دعوته جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع المتوتر.