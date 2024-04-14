بلا جدوى.. أهالٍ ينتظرون عودة عائلاتهم النازحة من جنوب القطاع بمدينة غزة

بثت شاشة الجزيرة مقاطع فيديو لأهالٍ في دوار النابلسي في مدينة غزة ينتظرون عودة عائلاتهم النازحة من جنوب قطاع غزة إلى شماله بعد عملية التهجير القسرية التي أجبرهم عليها الاحتلال لقرابة 7 أشهر.

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