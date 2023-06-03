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مدة الفيديو 02 minutes 40 seconds
02:40
عازف ومؤلف عراقي يبدع عالميا
أسامة عبد الرسول موسيقي ومؤلف ومنتج، وُلد في بابل بالعراق ويعيش في بلجيكا، ويعد من أكثر الفنانين نشاطا على الساحة العالمية، حيث يحظى بمحبّة عشاق الموسيقى، على اختلاف وتباين عرقياتهم.
3/6/2023