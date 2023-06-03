الحصاد (2023/6/2)

تناول محمد كريشان في نشرة الحصاد المواضيع التالية: قمع مسلمي الهند من “المسافة صفر” دعوة أميركية لمنع نشوب نزاع نووي كثافة في الضربات داخل روسيا دعوة لإعادة الانتخابات في كوسوفا
3/6/2023