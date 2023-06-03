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التوتر بين واشنطن وبكين يخيم على منتدى شانغريلا

طغى التوتر القائم منذ فترة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين على أجواء منتدى شانغريلا الذي يعقد في سنغافورة، حبث تتحدث واشنطن وحلفاؤها عن إستراتيجية دفاعية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد.