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بسبب ضعف الأجور.. تراجع الإقبال على مهنة الخباز في فرنسا

رغم الإقبال الكبير على الخبز الفرنسي وشهرته التي تعدت الحدود الفرنسية، فإن الإقبال على مهنة الخباز تراجع بسبب ضعف الأجور وظروف المهنة.