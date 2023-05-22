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نتائج فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية اليونانية

أظهرت نتائج فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية اليونانية تقدما كبيرا لحزب الديمقراطية الجديدة اليميني المحافظ. لكن هذا الفوز لا يمكّن الحزب من تشكيل حكومة جديدة بمفرده.