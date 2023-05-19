مدة الفيديو 56 minutes 39 seconds 56:39

الحصاد (2023/5/18)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2023/5/18) المواضيع التالية: – موسكو تشن موجة هجمات صاروخية واسعة على كييف وتستهدف مواقع في الجنوب. – الصين على طاولة قمة السبع في هيروشيما.