علامات استفهام بشأن الأهداف.. لماذا لم تحسم معركة باخموت إلى الآن؟

لم تتمكن القوات الروسية من حسم معركة باخموت التي تخوضها مليشيا فاغنر رغم مرور أشهر على انطلاقها. ورغم صعوبة وضعها تستميت القوات الأوكرانية في الدفاع عن المدينة.