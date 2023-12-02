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حزب الله ينفذ 9 عمليات على الحدود وطائرات الاحتلال تشن 3 غارات
نفذ حزب الله اللبناني 9 عمليات على مواقع مختلفة للجيش الإسرائيلي على طول الحدود الممتدة لأكثر من 120 كيلومترا بين لبنان والأراضي المحتلة، تضمنت استهدافين لموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية.
في المقابل، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات عند أطراف منطقة الناقورة، وهي الأولى من نوعها منذ وقف إطلاق النار، كما وقعت اشتبكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر حزب الله وجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين قرب مستوطنة المطلي.
تقرير: إيهاب العقدي
2/12/2023