حزب الله ينفذ 9 عمليات على الحدود وطائرات الاحتلال تشن 3 غارات

نفذ حزب الله اللبناني 9 عمليات على مواقع مختلفة للجيش الإسرائيلي على طول الحدود الممتدة لأكثر من 120 كيلومترا بين لبنان والأراضي المحتلة، تضمنت استهدافين لموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية.

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