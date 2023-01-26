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ما خصائص منظومة باتريوت "بي إيه سي-3" وصاروخ جافلين وهيمارس؟

يؤكد مسؤولون أميركيون أن التدريب على استخدام منظومة باتريوت “بي إيه سي-3” (PAC-3) يحتاج إلى أشهر. وتعترض هذه المنظومة الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات.