مدة الفيديو 56 minutes 37 seconds 56:37

الحصاد (2022/9/19)

سلطت سلمى الجمل في ملفات الحصاد الضوء على عدة ملفات منها: واشنطن وكابل.. صفقة تبادل السجناء، حرب أوكرانيا والقلق النووي، الغنوشي والعريض قيد التحقيق.