مدة الفيديو 02 minutes 28 seconds 02:28

بايدن يبحث مع حلفاء دوليين فرض المزيد من العقوبات على روسيا

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع حلفاء دوليين للولايات المتحدة عبر الفيديو تطورات حرب روسيا على أوكرانيا وسبل فرض مزيد من العقوبات على موسكو.